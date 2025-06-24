聽新聞
0:00 / 0:00
挺我入IMF 美眾院通過不歧視台灣法
美國聯邦眾議院廿三日無異議通過跨黨派支持的「二○二五年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 二○二五），要求美國財政部支持台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）；共和黨眾議員金映玉（Young Kim）表示，台灣若能加入ＩＭＦ，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻中國的經濟脅迫。
長期挺台的金映玉今年二月提出「二○二五年不歧視台灣法案」，法案內容要求ＩＭＦ的美國理事支持台灣加入ＩＭＦ、支持台灣參與ＩＭＦ對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得ＩＭＦ的工作機會，同時讓台灣取得ＩＭＦ的技術協助和訓練。眾院廿三日無異議通過，接下來法案將送進聯邦參議院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言