挺我入IMF 美眾院通過不歧視台灣法

美國聯邦眾議院廿三日無異議通過跨黨派支持的「二○二五年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 二○二五），要求美國財政部支持台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）；共和黨眾議員金映玉（Young Kim）表示，台灣若能加入ＩＭＦ，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻中國的經濟脅迫。

長期挺台的金映玉今年二月提出「二○二五年不歧視台灣法案」，法案內容要求ＩＭＦ的美國理事支持台灣加入ＩＭＦ、支持台灣參與ＩＭＦ對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得ＩＭＦ的工作機會，同時讓台灣取得ＩＭＦ的技術協助和訓練。眾院廿三日無異議通過，接下來法案將送進聯邦參議院。