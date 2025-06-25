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《和光同塵》書摘／別以今日視角 評斷過去的決策

聯合報／ 摘自《和光同塵》／聯經出版公司

歷史上的反諷場景，多由來於人為的矛盾與錯失。在加中建交之前的一九六八年五月二十九日，老杜魯道曾聲明：在台灣的中華民國政府將被視為另一個互不相隸屬的政權。時任加國外長夏普（Mitchell Sharp）曾於五月二十七日撰長簽呈予總理，主張並不認為在台灣的中華民國政府有資格代表中國，因此與中建立外交關係，並非「兩個中國」政策，認為世界僅有一個中國，另一個則為「台灣政府」。如今再回首，這兩項論述不是很熟悉嗎？

另一幕具歷史反諷的是，一九七六年在蒙特婁舉行的夏季奧運，當時陸方尚未與會，我以正式國名參加，卻遭老杜魯道政府在北京壓力下以違反一中原則為由，拒絕中華隊以「中華民國」名義參加。我代表團在紐約上州邊界等待入境參賽，後經各方壓力，包括美國福特總統及英國伊麗莎白女王，加方終於同意我以「台灣」名義參加，但我方拒絕，最後以缺席奧運收場。可以想像，當時運動員、國人及國際社會的失望與憤慨。但到如今，換我們想爭取用「台灣」參賽，恐怕加國不會同意，北京更不會默許了！

更進一步來看，這些歷史事件證明了，政治人物無法從上帝視角看五十年後的發展和思維。古今中外歷史人物做的抉擇，都是因應當時局勢，做出最合乎自身利益的選項，換到現代民主國家的情境，就是必須贏得下次選舉，使政權得以延續。拿兩岸領導人都曾認同「一中」，只是定義不同的問題來說，我們不能單以今日的視角來評斷過去的決策，需要以同理心看當時決策者的思考邏輯及時代背景，才能真正了解何以造成矛盾、錯失，或許是錯誤的決定。

李大維 外交 加拿大

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