《和光同塵》書摘／過境外交關鍵 在兩岸關係突破

國內高層過境美國專案不但是台美關係風向球，也是每一任駐美代表工作重點項目之一。過境一事通常由台北和駐美代表處同時進洽，美方常引用的四大原則是：安全、舒適、便利、尊嚴。活動則有諸多限制，必須是閉門、低調與私人性質，而且任何室內場合均不得有現場攝影，文字記者可以在美國境內發稿，但不得有現場畫面，發言人、其他團員在美國境內時也不得向媒體說明。

我曾詢問一位剛離任公職不久的美方老友，為何每次我方高層過境交涉過程都如此困難？友人告訴我，因為中方非常在意我國總統過境時受到的待遇，每次都會因此而占用許多雙邊高層會晤時間，讓美方關切的北韓、匯率、貿易逆差、人權等議題都難以暢談，萊斯國務卿相當介意此事，認為浪費寶貴時間。

我又問，怎麼改變美方高層觀感？他告訴我，根本方法是兩岸關係必須有突破性進展，讓美方覺得無需為台灣總統過境美國付出高昂代價。他也坦言，在萊斯國務卿、海德利國安顧問主導外交政策下，要放寬我國高層過境待遇相當困難。

陳總統在二○○一年參加中美洲元首高峰會時曾過境紐約，除了獲頒人權獎，還能發表演說、與僑胞同乘遊輪、漫遊紐約，國內外媒體更對此做了大量報導，使其創下總統過境美國的歷史性突破，聲望也水漲船高。二○○三年，陳總統更在紐約過境兩夜。只不過，如此待遇在後來台美互信倒退後，於陳總統第二任內就不復存在。

我任內首次辦理過境，是陳總統參加巴拿馬總統杜里荷就職典禮，去程過境夏威夷，回程則是西雅圖，這樣的安排對台北而言自然不好，但友人告訴我，這是在時任國務卿鮑爾堅持下所做的決定。我聽了有感而發表示，夏威夷不過停留六小時，西雅圖則是八小時，並未過夜，實在是違背「尊嚴、舒適、便利」原則，友人則低頭不語。

後來幾次交涉我方總統過境，歷經種種波折、痛苦時，我總會想起當時這位老友的道出的真知灼見。