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受暴婦女 平均忍4.2年通報

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「家庭暴力防治法」立法昨滿廿七周年，但家庭暴力通報仍逐年增加，去年達十七萬九一○七件。其中，親密關係家暴通報案件占八萬五二○一件，受暴者從暴力發生至對外通報，平均四點二年，相較於以往平均七年，顯示女性受害者更能勇於面對，不再隱忍。

衛福部最新調查報告顯示，國人婦女終生受暴率從二○一七年百分之廿五下降至二○二一年百分之廿，從每四人就有一人，降為每五人一人，通報案件上升、實際受暴人數減少，衛福部保護司長張秀鴛說，這代表「黑數」減少中。

二○二○年家暴通報案件數為十四萬九一九八件，去年十七萬九一○七件，進一步分析親密關係家暴通報案件，二○二○年六萬七九五七件，去年則為八萬五二○一件。

台灣大學經濟學系教授林明仁比對親密關係暴力通報檔、健保資料庫，結果顯示，受暴者從暴力發生至對外通報，平均花四點二年，且多數均在事件發生後二年內即通報，顯示受虐者通報意識、求助意願已有提升。

進一步分析還發現，受暴情形較嚴重、年長者、育有十二歲以下孩童的女性通常較晚對外求援、通報，至於年紀較輕、較富裕的受害者，則較早對外通報，原因為較具有談判能力；此外，家暴被害婦女因憂鬱症就醫機率增加，不過，通報後門診比率逐漸下降，表示通報後，受害者恢復信心，不再依賴醫療院所協助。

除憂鬱症，不少受暴婦女因身心創傷而就醫，林明仁估算，每名受暴婦女平均每年花費健保約五百點，影響時間持續四年，國內每年受暴人數約八萬人，以健保點值平均○點九元計算，每年新增受暴婦女因親密關係暴力花費健保成本，達一點二億元。

去年共新增八點五萬件親密關係暴力事件，但國內成人保護社工人數僅八○○人，平均每人需負責一○六件，壓力沉重。張秀鴛建議，透過分級、分流等方式處理，以量表區分嚴重程度，如為複雜嚴重案件，提供緊急保護令、庇護所等緊急資源，至於中低致命危險者，結合卅八家民間團體提供服務。

家暴 受虐者

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