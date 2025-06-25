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冷眼集／空拍畫面引公憤 市長才震怒

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高雄大樹和山光電案場剃山毀林，鋪上滿坑滿谷光電板，兩年來居民抗議不斷、議員質詢被當耳旁風，直到藍營下屆高市長競逐者立委柯志恩會勘，空拍畫面曝光激怒全民，市長陳其邁終於「震怒」，難不令人聯想，若不涉及政治，會慢了幾拍？

大樹區以栽種鳳梨及玉荷包荔枝聞名，供應大高雄民生用水的高屏攔河堰也設在大樹；和山光電場位處和山里後山，山下設有國防部中山科學研究院大樹分院，曾發生爆炸意外，經歷種種的居民自嘲「山下是彈藥庫、後山是土石流」。

俯視這處光電場，密密麻麻全是黑色光電板，然而動工以來，大雨過後，滾滾泥流往山下傾瀉，居民擔心又發生土石流滅村。

和山光電案水利局查過，開罰七次逾百萬元，顯見市府並非毫不知情，但對比光電場動輒數億獲利，「九牛一毛」的處分，形同變相護航，裸露山坡形同土石流不定時炸彈，「錢是業者在賺，環境禍害則是民眾在擔」。

大樹區向來被視為「很綠的地方」，所屬的高市議員第五選區（仁武、鳥松、大樹、大社）共五席，四綠一藍，幾乎算民進黨鐵票區；藍委柯志恩會勘當日，在地議員全缺席，該選區現任立委邱議瑩，也被酸「光電、淹水，還想出來選市長」。

民進黨政府傾全力發展光電，台南有業者涉行賄官員、台鹽綠能公司前董座遭控截流公司獲利等弊案頻傳，和山光電板誇張鋪蓋法，被嘲諷「民主光電板」、「綠友友發財之路」，陳其邁此刻才動怒要求撤銷許可滅火，恐也為避免大罷免焦點轉移，卻難以解釋為何慢半拍，放任土地滿目瘡痍，更無法掩蓋光電是門好生意。

高雄市 陳其邁 濫墾 柯志恩 和山光電場

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