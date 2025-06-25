憂成「下個小林村」 居民盼恢復原狀

高雄大樹區和山光電場鄰近和山里聚落，儘管經濟部撤銷二期光電許可，但面對已大規模開發的山坡地，居民希望市府能要求業者完成水土保持工程，議員直言，該案一、二期都違規，說撤銷許可只是做半套，第一期許可也應撤銷，先做好水土保持再說。

原本綠意盎然的山林，現今成了光禿陡峭的山坡地，還有滿山遍野的黑壓壓太陽能板，場面怵目驚心。一名居民昨出示豪雨造成的影響，只見山坡地部分地基被掏空，一旁排水溝漫出黃色溪水，「一次豪雨就造成掏空，若真發生山洪，我們能躲哪裡去？」憂心成「小林村」翻版。

居民說，他從頭到尾都反對設置，既然光電廠是政府核准開發，現在又撤銷開發許可，那就要求業者恢復原狀，讓山坡恢復原始森林樣貌。

和山里長吳順治也說，第二期雖然撤銷，但山坡地已被開挖，地表裸露在外，若遇強降雨，很擔心發生土石流，希望市府不只撤銷，還要督促業者完成水土保持工程，讓里民安心。

民進黨高市議員黃飛鳳早在業者剛施工時，就質疑開發案影響，黃表示，去年六、七月發現現場未做水土保持，八月辦會勘意見卻不受重視，如果經濟部僅撤銷第二期許可，問題還是沒解決，第一期許可也應撤銷，先做好水土保持再說。

立委柯志恩本月曾邀集能源署現勘，確認業者部分開發範圍違規，她昨受訪直言「空拍圖真的震撼所有人」，過去藍綠議員都質詢此案，市長陳其邁只說會開罰，雖陸續開罰七次，但相比全數運轉後業者一年能賺四億元，水公司也能獲得逾千萬元租金，根本不足為提。

柯志恩說，經濟部僅撤銷該案第二期十公頃籌設執照，第一期只要做好水土保持，仍可持續施工，但當地民眾對於第一期水保計畫、綠地維護都相當擔憂，尤其七、八月面臨汛期，「萬一土石流一來，就不是行政罰緩可以解決的問題了。」

國民黨市議員邱于軒則直指該案一、二期都違規，已經完工的一期計畫，裝設範圍也超過允許內容，只要改善完成，業者仍能夠營運，說「廢止」，也只是做半套。市府應要求業主重新擬定水保計畫，立即完成改善。