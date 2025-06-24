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水庫區違法經營咖啡廳...白委批圖利 南市府回應了

中央社／ 台北24日電
民眾黨立委陳昭姿。本報資料照片
民眾黨立委陳昭姿。本報資料照片

民眾黨立委陳昭姿今天說，台南白河水庫自來水保護區內，有業者違法經營咖啡店，並在未取得許可下進行動物展演，質疑台南市府有圖利之嫌，要求應依法取締、勒令停業，並持續開罰到恢復原狀。

台南市政府回應，本案違反動物保護法與區域計畫法，去年已依法開罰，今年5月再次現勘，發現明顯違反水土保持法，並涉中華民國刑法竊佔罪，已移送法辦。

陳昭姿今天與監督施政聯盟召集人陳椒華、關懷生命協會副執行長周瑾珊、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人舉行記者會。

環團指出，去年接獲陳情，台南市白河水庫自來水保護區內，有業者在山坡地違法開發經營「山裏咖啡」，鑿山壁取土闢建停車場，還在未取得許可下，以騎乘馬匹收費進行動物展演，近日更發生幼童遭馬匹咬傷事件。

陳昭姿說，台南市府放任業者在未取得動物展演許可下，持續進行騎乘馬匹體驗收費，要求農業部應加強督導台南市府依法開罰，並加重、連續處罰以制止違法行為，保護民眾在合法情況下進行安全的動物互動。

陳昭姿表示，自來水保護區依法禁止任何開發，但業者逕行挖山壁填築停車場，台南市府不僅未依法開罰，還同意白河區公所補助業者開路，有圖利之嫌，更危急台南用水，要求農業部農村水保署應加強督導台南市府，並依法開罰。

陳椒華說，去年接獲檢舉後，多次到現場勘查，發現業者即使被台南市府判定違法後，也沒有恢復原狀，還擴大營業，質疑台南市府失職、怠惰；希望中央主管機關積極督導台南市府水利局，要求業者應恢復原狀，保護水源地。

台南市政府發布新聞稿表示，有關業者疑涉未經許可動物展演及馬匹咬傷民眾，經農業局多次查核、蒐證及民國113年聯合會勘，確認業者於未取得動物展演許可前，讓遊客與馬匹等動物互動，已違反動保法，依法處新台幣5萬元到25萬元罰鍰，地也依違反區域計畫法裁處6萬元。

南市府表示，農業局已要求業者立即改善人獸區隔，全面停止展演，未來將持續加強查核，確保動物福利及民眾安全。

南市府水利局說，白河水庫自來水保護區內開挖山壁填築停車場，涉刑法竊佔罪，已移送內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊偵辦，限期2個月內種植造林樹種恢復林相。如果行為人未於期限內改正，或實施仍不合水土保持技術規範者，將依法按次分別處罰6萬元到30萬元至改正為止。

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