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同意社子島開發二次展延 自救會批內政部成北市府違法幫兇

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
社子島開發案爭議許久，內政部都市計畫委員會今舉行並通過「社子島主要計畫第二次展延審查會議」，社子島自救會一早赴國土署表達抗議。圖／社子島自救會提供
社子島開發案爭議許久，內政部都市計畫委員會今舉行並通過「社子島主要計畫第二次展延審查會議」，社子島自救會一早赴國土署表達抗議。圖／社子島自救會提供

內政部都市計畫委員會今召開「社子島主要計畫第二次展延審查會議」並通過。社子島自救會表達強烈抗議，批內政部成為北市府離譜違法的幫兇，並譴責國土署長吳欣修無視陳情人，替違法都市計畫案護航之心昭然若揭。

社子島自救會發言人李華萍今出席會議，表示反對北市府試圖展延已被法院判定違法的開發主計畫，無法執行且違法的生態社子島案已討論10年，且環評已遭法院撤銷，依法不得繼續，更無展延空間，呼籲委員會駁回展延案，終止違法程序。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，比對107年內政部都委會通過的社子島主要計畫審定版，及109年北市府都委會通過的社子島細部計畫審定版發現，公共設施用地竟然比內政部通過的主要計畫多出近25公頃，面積占比增加8.2%，已違反都市計畫法第七條、都市計畫細部計畫審議原則第六點，且細部計畫的公共設施用地過高，也導致日前內政部通過的社子島區段徵收範圍與抵價地比例案，抵價地比例不足40%。

許博任指出，這是前所未聞的離譜瑕疵，是繼京華城案後，柯文哲市府都市計畫體系藐視法制、違法濫權的另一實例。

社子島自救會嚴厲譴責國土署長吳欣修，強硬限縮都委會僅討論主要計畫展延的程序問題，不討論計畫實質內容，「替違法都市計畫案護航之心昭然若揭。」呼籲內政部作為都市計畫法、土地徵收條例的中央主管機關，應主動撤回違法的社子島區段徵收範圍與抵價地比例同意，要求北市政府重新檢討修正社子島主要計畫與細部計畫草案。

內政部都市計畫委員會今舉行並通過「社子島主要計畫第二次展延審查會議」，社子島自救會一早赴國土署表達抗議。圖／社子島自救會提供
內政部都市計畫委員會今舉行並通過「社子島主要計畫第二次展延審查會議」，社子島自救會一早赴國土署表達抗議。圖／社子島自救會提供

都市計畫 自救會 社子島 環評 土地徵收 北市府 內政部

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