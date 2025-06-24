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首場防災培訓登場 368處鄉鎮強化災時應變力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部常次吳堂安出席首場防災協作中心災時操作培訓。圖／內政部提供
內政部常次吳堂安出席首場防災協作中心災時操作培訓。圖／內政部提供

為強化地方政府與民間在災害發生時的應變能力，內政部消防署24日舉辦「114年防災協作中心災時操作培訓」首場課程。內政部常務次長吳堂安表示，這項培訓是實踐總統賴清德「全社會防衛韌性」理念的具體行動，希望透過在地公所與民間團體的合作，提升社區防災力，讓臺灣整體更具韌性。

目前全國368個鄉鎮市區公所已全面完成防災協作中心籌組，消防署規劃自即日起至7月16日，在北、中、南、東（含花蓮、台東）地區舉辦五場操作培訓，幫助公所人員與民間夥伴熟悉災時應變流程。吳堂安指出，這樣的訓練有助於建立以「自助、互助、共助」為核心的在地災防體系，也能補強平時演練與實戰應變的連結。

事實上，中央已多次透過演練來測試系統效能，包括去年底賴總統親自赴新北板橋觀摩防災協作中心演練，以及今年3月台南的「全社會防衛韌性實地演練」，都將防災協作中心列入重點項目。透過這次的培訓課程，更能與消防署推動的「防災士」與「韌性社區」政策銜接，強化全民在面對災害時的即戰力。

吳堂安強調，防災士制度採志願制、無門檻，鼓勵全民自主參與，截至今年6月中，全台已有超過5萬人接受培訓，年齡從11歲至89歲不等，來自各行各業，將防災知識帶進社區每個角落。

吳堂安還說，同時，消防署也透過台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），建立在災時第一時間可投入協助的民力支援網絡，成為政府尚未抵達現場前的「第一道力量」。

吳堂安最後呼籲，盼大家成為社區防災的種子，把學到的知識帶回地方、帶動更多人參與，並承諾內政部將持續與地方政府及民間團體攜手合作，推動T-CERT、韌性社區與防災士等政策，讓台灣更安全、更有韌性。

內政部

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