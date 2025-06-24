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賴總統籲全民齊心拒毒 深化新世代反毒策略

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統表示，將深化新世代反毒策略四大目標。圖／總統府提供
賴清德總統表示，將深化新世代反毒策略四大目標。圖／總統府提供

賴清德總統24日上午出席「114年度反毒有功人士、團體頒獎典禮」，他表示，政府將深化新世代反毒策略四大目標：持續強化源頭打擊與查緝能量、深化預防教育、精進戒癮資源及建立無縫接軌的復歸支持系統。盼全民形成共識、齊心拒毒，反制毒品危害。

包括行政院長卓榮泰、政委林明昕、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，毒品不僅危害個人身心健康與家庭幸福，還牽動社會安定與國家發展。更重要的是，會對邁向「健康台灣」的願景造成重大衝擊。國民健康就是國力展現，所以他上任後在總統府設立委員會，希望集結社會各界力量共同打造「健康台灣」，要讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。而打擊毒品就是守護這份價值的重要一環。

賴總統提到，從2017年開始，政府大力推動「新世代反毒策略行動綱領」，由行政院設立專案辦公室率領相關部會，各有所司、分工合作、全力以赴，中央地方協力防堵，都獲致相當成果。然而毒品樣態翻新，特別是與幫派、詐欺結合，並有許多新興毒品不斷出現，政府勢必要強化緝毒與金流的調查聯動，以「溯源」為核心，全面阻斷毒品的供應鏈與資金流。

賴總統指出，今年新世代反毒策略第三期已經起步，政府將深化四大目標：第一，持續強化源頭打擊與查緝能量，防堵毒品進入社區與校園。第二，深化預防教育，特別是針對青少年與高風險族群的早期介入。第三，精進戒癮資源，推動科學實證的治療模式。第四，建立無縫接軌的復歸支持系統，讓戒癮者能重返社會、重建人生。

賴總統指出，科學已經證實成癮是一種腦部疾病，應整合醫療、社福、教育、勞政與司法系統，幫助藥癮者擺脫標籤與歧視，順利重返社會，再度融入職場與家庭。他認為，毒品防制除了政府跨部門合作，也需要民間力量。無論分工為何，都應該一起落實日常教育與宣導工作。相信只要全民形成共識、齊心拒毒，就能反制毒品危害。

賴總統表示，今年政府辦理反毒有功人士團體表揚已經邁入第20年。今天每一位得獎者都是守護社會的無名英雄，守住的不只是無數家庭，更是國家的希望與未來，以及全體國人的健康。反毒就像是一場團體馬拉松，不僅要通力合作、更要有耐心、有毅力，期盼與大家繼續攜手同心，一起打拚。

賴清德 反毒

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