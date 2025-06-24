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落實全社會防衛韌性 內政部將籌辦5場培訓課程

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部消防署今辦首場114年防災協作中心災時操作培訓。圖／內政部提供
內政部消防署今辦首場114年防災協作中心災時操作培訓。圖／內政部提供

內政部消防署今辦首場114年防災協作中心災時操作培訓，內政部常務次長吳堂安表示，為落實「全社會防衛韌性」理念，各地方政府已協助全國368處鄉（鎮、市、區）公所完成防災協作中心籌組，即日起至7月16日將在北部、中部、南部及東部辦5場次培訓課程。

吳堂安表示，防災協作中心是推動全社會防災韌性的重要樞紐，去年底賴總統親赴觀摩新北市板橋防災協作中心演練，今年3月於台南舉行的「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」更將防災協作中心列為演練項目，透過實地演練做更充裕準備，加上這次的北部、中部、南部及東部的花蓮及台東共5場次培訓課程，除可強化災時防災協作中心的運作，更能銜接內政部持續推動的防災士與韌性社區制度。

吳堂安指出，防災士不設門檻、不具強制性，是志願參與與自主學習，截至今年6月中已累積5萬545名民眾完成防災士培訓，橫跨11歲至89歲、遍布各行各業，將防災觀念深入社區每個角落，也能讓韌性社區成員更具防救災能力；同時透過台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）建立的民間應變隊伍，訓練民眾在災時能即時應變。

吳堂安表示，未來內政部將持續攜手各地方政府與民間團體，推展台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、韌性社區及防災士政策，共同打造臺灣成為一個更安全、更有韌性的家園。

吳堂安 內政部

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