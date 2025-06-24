外交部：蔡英文5月赴政經學院演講 為校方正式活動
旅美教授林環牆指前總統蔡英文5月赴倫敦政經學院演講「純屬私人活動」。外交部今天表示，經駐英代表處查復後，蔡英文演講是屬校方主辦的正式演講活動，且邀請函也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。
有媒體引述林環牆表示，蔡英文5月於倫敦政經學院（LSE）演講，已被校方歸類為蔡英文的「私人活動（private event）」，與LSE校方無關。
外交部上午發布新聞稿指出，經駐英國代表處查復後，蔡英文5月17日重返母校LSE演講，是屬LSE校方主辦的正式演講活動，受邀聽眾限定於校方精選的LSE學生、教職員及校友，並由校長卡拉姆（LarryKramer）出面致邀。
外交部強調，邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。該演講活動的籌備全程由駐處與卡拉姆辦公室密切協調，台灣方尊重校方作為主辦方所安排的演講時間、場地、形式、邀請對象及主持人。
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