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百位保全人員變身防災士！內政部擴大培訓計畫今啟動

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
保全人員防災士培訓開訓典禮合照。內政部提供
保全人員防災士培訓開訓典禮合照。內政部提供

為強化社區防災應變能力，內政部警政署24日舉辦「114年保全人員防災士培訓開訓典禮」，首梯100名保全人員正式展開防災士課程。內政部長劉世芳表示，保全人員是社區與警察之間的重要橋樑，也是社區安全的守護者，透過這次培訓，希望學員強化風險意識，將自助、互助精神融入日常，進一步提升社區的抗災韌性，深化國家的自主防災能力。

劉世芳指出，內政部積極推動全民防災行動，自去年起率先於中央聯合辦公大樓展開防災士培訓，並陸續推廣至立法院、考試院、經濟部、交通部、台電公司與中華電信（2412）等單位。

劉世芳說，今年則將培訓目標擴大，預計透過補助計畫協助各縣市培訓7,000人，同時攜手19個培訓機構，合作對象涵蓋計程車司機、高樓大廈管委會、保全人員及替代役男等族群，全面推展防災教育，強化全民應變能力。

劉世芳也提到，特別感謝良福集團執行副董事長郭永宗及其旗下良福保全、全國保全科技、雷德曼保全等團隊響應號召，投入人力參與本次培訓，展現企業在防災工作上的高度責任感與行動力。

劉世芳表示，這些企業將「永續發展」理念納入經營策略，以更高標準落實企業社會責任（CSR），是民間力量支持政府防災政策的典範，未來也期盼有更多保全從業人員投入防災士行列，攜手打造更安全的社會。

內政部長劉世芳出席保全人員防災士培訓開訓典禮致詞。內政部提供
內政部長劉世芳出席保全人員防災士培訓開訓典禮致詞。內政部提供

劉世芳 內政部 保全

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