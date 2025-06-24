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台中藍委轟台電多次偷發電 不拆無證燃煤機組就是騙

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午舉行「台中空汙是人禍！我們來發聲」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午舉行「台中空汙是人禍！我們來發聲」記者會。記者李成蔭／攝影

國民黨立法院黨團今上午舉行「台中空汙是人禍！我們來發聲」記者會，立法院副院長江啟臣等6名台中市立委齊聲表示，核電機組全數停止發電後，為彌補供電缺口，台電近期屢次啟動已廢止許可證燃煤機組發電，火力全開，用全民健康支付錯誤的能源政策，強調不拆除已廢許可證之燃煤機組就是在騙。

江啟臣說明，他前兩屆立委任內就提「減碳無煤家園」草案，但都遭民進黨否決，若政府現在做不到「2028無煤中火」，恐怕2030無煤家園、2032減碳目標也達不到。這不只是能源問題，像現在看到伊朗嗆要封鎖荷莫茲海峽，全世界能源價格也動盪，尤其台灣25%天然氣都從周圍國家的卡達進口，所以能源安全就是國家安全；台灣也在生產全球晶片中占重要地位，台灣斷電、晶片斷鏈。

立委楊瓊瓔批評，全世界最大最老舊亞臨界燃煤電廠─台中火力發電廠，是空汙來源、中部鄉親心目中的煤電惡魔，尤其非核家園後「火力全開」台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南等地都遭荼毒，呼籲政府盡速淘汰中火燃煤機組，讓大家遠離空汙與肺腺癌威脅。

立委顏寬恒指出，中火在他的選區，PM2.5排放占台中市固定源13.5%、硫氧化物排放占台中市固定源為66.1%、氮氧化物排放占台中市固定源為65.6%，而現在很多機組「除役」不同於「拆除」，像高雄大林、興達等電廠也是偷偷重啟，請台電給出拆除計畫，不然都是騙。

立委羅廷瑋表示，「2028無煤中火」是立法院明確通過的決議，這不僅是民眾訴求，而是政府承諾，經濟部公開資料都指出新增天然氣發電量早已足以取代中火6部燃煤機組，民進黨政府若還妄圖用「技術困難」掩蓋延後的政治算計，就是對民眾健康的背叛，淨零減碳都成騙局。

立委廖偉翔表示，當核能熄燈，PM2.5就點燃了國人的肺，更點燃民眾怒火，不只電廠除役機組偷重啟，核三廠緊急備用機組近期也突然運轉，錯誤能源政策辛苦了台電基層員工，還頻拿小動物當替死鬼，中部人的肺可以當成空氣過濾氣嗎？執政黨別用謊言點亮供電充裕的綠燈。

立委黃健豪表示，台中環保局早就以違反空汙法告發並裁罰中火3次，罰款1800萬元，同時廢止2部發電機組許可證，環境部想撤銷裁罰卻遭台北高等行政法院判定環境保護事項為自治事項，請環境部應藉由該案敗訴重新檢討對燃煤發電的立場，站在民眾立場別再上訴，守護中部人的健康。

無煤 台中市 中火

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