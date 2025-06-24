300萬劑新冠疫苗快過期 綠委籲罷免投票前打避免確診潮

國內新冠疫情略降，但仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今在立院辦疫苗接種活動。郭國文說，林俊憲昨發起台南隊大罷免，進入罷免或反罷免期都易有群聚，目前接種率偏低，剩餘300萬劑疫苗9月就到期，呼籲盡快施打。

郭國文、林俊憲今邀請衛福部長邱泰源、衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥到場，盼由國會帶頭，提升防疫韌性。郭國文表示，月初質詢衛福部時發現，去年交貨的550萬劑JN.1疫苗，到當時還有305萬劑尚未施打，施打率全國第一劑接種率只有9.12％，第2劑更只有0.25％，如果不提升疫苗施打率，超過300萬劑都將於9月到期。

郭國文說，會發起該活動，主因也是林俊憲昨喊出「台南隊大罷免」，接下來不論是罷免或反罷免容易會有群聚，特別是國會內，接下來更是接種施打的重要關鍵，新冠疫苗不像流感疫苗，有社會事件的效應，接種率將近5成，盼民眾可以在7月26日三階段投票前施打疫苗，避免群聚導致另一波確診潮。

林俊憲表示，這次新冠傳染性更強，最可怕是一般人危機感比上一次疫情差太多，當時大家都很警覺、施打率也很高，這次最應該要注意的是沒有警覺，防疫習慣比以往差太多，盼喚起民眾警覺。

周志浩指出，目前國內新冠疫情仍處相對高點，新冠併發重症病例未接種JN.1疫苗的將近9成，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。