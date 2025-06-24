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立委在立院辦疫苗接種200劑 盼國會帶動全民防疫

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委郭國文、林俊憲於立法院舉辦疫苗接踵活動。郭國文國會辦公室／提供
立委郭國文、林俊憲於立法院舉辦疫苗接踵活動。郭國文國會辦公室／提供

面對新冠疫情再起，疾病管制署分析，流行期將持續至8月初。為了鼓勵民眾接種疫苗，喚起防疫意識，立委郭國文、林俊憲24日於立法院舉辦疫苗接踵活動，並邀請衛福部長邱泰源、衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥，希望由國會帶頭，提升防疫韌性。

郭國文表示，自己月初質詢衛福部時發現，去年交貨的550萬劑JN.1疫苗，到當時還有305萬劑尚未施打，施打率全國第一劑接種率只有9.12％，第2劑更只有0.25％，如果不提升疫苗施打率，超過300萬劑都將於9月到期，形同浪費。

相較於流感疫苗，因為有社會事件的效應，接種率將近5成，郭國文認為，新冠疫情處於流行期，民眾卻因缺少新聞事件關注，導致疫苗接種率仍偏低，因此自己與林俊憲舉辦此活動，希望可以提高民眾新冠疫情的防疫意識，進一步催出疫苗接種率。

除此之外，郭國文指出，近期最熱的大罷免，也將在7月26日進行第三階段的投票，屆時勢必有群聚行為，希望大家可以在此之前施打疫苗，加強防疫，避免群聚導致另一波確診潮。

林俊憲表示，民意代表因為天天接觸民眾，本身的防疫相當重要，鼓勵所有同仁都應接種疫苗。感謝部立臺北醫院的醫護人員支援疫苗施打活動，今日現場備有200劑莫德納疫苗，提供給於立法院工作的人員施打，不只立法委員，包括記者、國會助理、立法院公務人員等，都可以免費施打。

周志浩指出，目前國內新冠疫情仍處相對高點，新冠併發重症病例未接種JN.1疫苗的將近9成，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。

周志浩表示，今天很感謝兩位委員對於JN.1 COVID-19疫苗接種的重視，聯合協調於立法院設站提供JN.1 COVID-19疫苗接種服務，期望帶頭響應，共同促進民眾接種疫苗，以提升免疫保護力，減少疾病威脅。

疫情 流感疫苗

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