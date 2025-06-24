表揚反毒有功人士團體 賴清德總統重申政府反毒決心

為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統及行政院長卓榮泰現場頒獎，今年頒獎典禮由教育部主辦，本屆以「健康永續・無毒台灣」為主題，象徵政府致力推動無毒社會、守護國人健康的決心。

賴清德總統致詞時強調，毒品防制一直是重要國政方向。政府自106年推動「新世代反毒策略行動綱領」第一、二期，8年投入250億元預算，結合各部會力量，加強原料監控與查緝，成功破獲逾300座製毒工廠、查獲毒品純重超過23萬公斤，有效截斷毒品供應鏈，毒品施用人口及青少年初犯人數大幅減少，亦使MMA、PMMA 等新興毒品死亡人數降至歷史新低，展現政府反毒成果。

教育部長鄭英耀引言時提到，近年網路與通訊發展促使幫派轉向數位平台從事詐騙與毒品交易，濫用「喪屍煙彈」依托咪酯的事件頻傳。教育部配合「新世代反毒策略行動綱領」，校內落實教育宣導、清查篩檢及春暉輔導三級預防策略，113年辦理5萬餘場校園入班宣導，降低學生涉毒風險，校外則與警方合作緝毒溯源通報，並結合地方政府與社教場館辦理3千場次反毒活動，有效提升師生拒毒意識。