快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

表揚反毒有功人士團體 賴清德總統重申政府反毒決心

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統出席致詞。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統出席致詞。記者邱德祥／攝影

為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統及行政院長卓榮泰現場頒獎，今年頒獎典禮由教育部主辦，本屆以「健康永續・無毒台灣」為主題，象徵政府致力推動無毒社會、守護國人健康的決心。

賴清德總統致詞時強調，毒品防制一直是重要國政方向。政府自106年推動「新世代反毒策略行動綱領」第一、二期，8年投入250億元預算，結合各部會力量，加強原料監控與查緝，成功破獲逾300座製毒工廠、查獲毒品純重超過23萬公斤，有效截斷毒品供應鏈，毒品施用人口及青少年初犯人數大幅減少，亦使MMA、PMMA 等新興毒品死亡人數降至歷史新低，展現政府反毒成果。

教育部長鄭英耀引言時提到，近年網路與通訊發展促使幫派轉向數位平台從事詐騙與毒品交易，濫用「喪屍煙彈」依托咪酯的事件頻傳。教育部配合「新世代反毒策略行動綱領」，校內落實教育宣導、清查篩檢及春暉輔導三級預防策略，113年辦理5萬餘場校園入班宣導，降低學生涉毒風險，校外則與警方合作緝毒溯源通報，並結合地方政府與社教場館辦理3千場次反毒活動，有效提升師生拒毒意識。

行政院長卓榮泰於典禮感謝所有獲獎者為打造健康台灣做出貢獻，政府透過海巡及關務等六大緝毒系統合作，毒品製造、販運與運輸破獲人數成長達48%，大麻查獲量亦從107年的92.7公斤激增至113年的2，493.7公斤，增幅達27倍，顯示政府已建立科技化、跨部會協作的防毒體系。

為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統出席頒獎。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統出席頒獎。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統（右二）及行政院卓榮泰（右）出席頒獎。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統（右二）及行政院卓榮泰（右）出席頒獎。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統（中）頒獎給獲獎的中華電信團隊。記者邱德祥／攝影
為表彰毒品防制工作表現卓越的個人與團體，114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」今天在國家圖書館舉行，賴清德總統（中）頒獎給獲獎的中華電信團隊。記者邱德祥／攝影

新興毒品 教育部 反毒

延伸閱讀

盧秀燕批總統個人史觀 未對焦國人期待

以伊衝突加劇 王鴻薇批賴清德：團結十講還在講長毛象

舉手表態國家認同？ 藍指賴清德演說壞了社團「顯規則」

林岱樺被訴高雄派系洗牌 賴清德或陳其邁誰來主導局勢？

相關新聞

300萬劑新冠疫苗快過期 綠委籲罷免投票前打避免確診潮

國內新冠疫情略降，但仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今在立院辦疫...

新任觀光署長陳玉秀27日上任 成首位業界出身首長

交通部近期人事異動大，除雙鐵董座相繼換將後，觀光署長一職也異動，新任觀光署長將由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，成為首位業...

「謝宜容們」小心！ 立院三讀 首長霸凌公務員罰百萬

立法院今三讀通過「公務人員保障法」部分條文修正案，明訂機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，處新台幣5萬元以上100萬...

照片看歷史／他發明自動出菸打火機 1954年獲經部專利

1954年6月24日，台北市成都路南國公共食堂茶房李海，在閒暇時間從事機械研究工作，發明了一種「桌上自動出菸打火機」，並經呈奉經濟部中央標準局審查合格准予專利10年。 ※ 提醒您：吸菸有礙健康

影／巴黎峰會 蔣萬安哼丟垃圾「經典名曲」暢談輝達綠政策

北市長蔣萬安受邀出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，並為本次亞洲地區唯一與會講者。蔣萬安演說時與各國領袖分享北...

你要跟總統當選人說No嗎？ 讓李大維出任外長的關鍵一問

編按：由李大維所著的《和光同塵：一位外交官的省思》即將由聯經出版公司出版，本報特於6月24日、25日刊出書摘；24日刊出部分包括他被徵詢擔任外交部長的心路歷程、與川普通話內幕、以及親身參與台美特殊管道對話的歷來祕辛。 來自台北的電話 轉動外交生涯的命運之輪 2016年3月分，鈴聲響起，是一通來自台北的電話。 通話中，我得知蔡英文總統當選人有意和我面談。第一時間便想到，欲談之事應與外交部長一職有關，但對我來說這一切還是相當意外，因為在人生規劃中，能走到政務次長，駐美、歐、加、澳四大國代表，在外交部歷史上也是空前，已相當滿足了，其他更有企圖心的事從來不在考量之中。我深知外交部長之位可遇不可求，因為牽涉到太多考量和因素。坐得上去，是命運；坐不上去，也是尋常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。