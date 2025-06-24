總統：反毒是團體馬拉松 需通力合作和耐心毅力

總統賴清德今天表示，毒品不僅危害個人身心健康，也牽動社會安定和國家發展；「反毒是一場團體馬拉松」，需要通力合作，更要有耐心、毅力，希望大家攜手同心反毒。

教育部今天舉行114年「反毒有功人士團體頒獎典禮」，獲獎人士與團體分為「拒毒預防」「防毒監控」、「緝毒合作」、「毒品戒治」等4組。共頒發26名（組），總統賴清德、行政院院長卓榮泰、教育部部長鄭英耀出席。

賴總統致詞時指出，毒品不僅危害個人身心健康和家庭幸福，也牽動社會安定和國家發展，他出身醫界，深知國民健康就是國力展現，因此上任後在總統府設立委員會，希望打造健康台灣，打擊毒品就是守護這份價值的重要一環。

賴總統提到，大家都瞭解毒品會與幫派、詐欺結合，新興毒品也不斷出現，政府以溯源為核心，全面阻斷毒品供應鍊，新世代反毒策略第3期已起步，包括強化源頭打擊、深化預防教育、精進戒毒資源、建立無縫接軌的復歸支持；「反毒是一場團體馬拉松」，需要通力合作，更要有耐心、毅力，希望大家攜手同心反毒。

卓榮泰表示，反毒戰爭只有開始、沒有結束，也不會停止，對手時刻在翻新手段、創新產品，但政府在反毒上永不退縮，警政等6大守護神在反毒工作上耗盡心力，挽救了無數青少年和家庭。

卓榮泰提到，新世代反毒策略從2017年開始推動，平均吸食毒品人數從5.4萬降到5.3萬，初次吸食毒品人數從1.1萬降到8000人，第3期計畫預計4年投入150億元經費；政府未來將加強對大麻、新興毒品的查緝、監控和預警，青少年常用電子煙作為吸毒載具，政府也會透過修法加強防治。

鄭英耀提到，賴總統相當重視防毒，強化從源頭阻斷，查緝毒品阻絕於境外，教育部在反毒策略中負責識毒防毒，校內落實教育宣導、清查篩檢及春暉輔導三級預防策略，降低學生暴露於毒品中的風險，校外與警方合作緝毒溯源通報，並辦理反毒活動，提升師生和民眾反毒意識。