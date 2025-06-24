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新任觀光署長陳玉秀27日上任 成首位業界出身首長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新任觀光署長將由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。圖／交通部提供
新任觀光署長將由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。圖／交通部提供

交通部近期人事異動大，除雙鐵董座相繼換將後，觀光署長一職也異動，新任觀光署長將由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，成為首位業界出身觀光首長，更是改制署後首位女性署長。據了解，觀光署預計於6月27日上午9時30分舉行交接典禮，與現任署長周永暉進行交接。

行政院日前已核定由陳玉秀接任觀光署，而現任署長周永暉未來動向仍受到關注，據傳可能安排轉往交通部轄下附屬機關任職；據悉，在行政院核定人事案前，陳玉秀早已與周永暉進行經驗交流，觀光署也預計在本周五上午9時30分舉行交接典禮。

陳玉秀畢業於台北科技大學研究所，曾歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、麗寶樂園特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」。

陳玉秀任職松山文創園區期間，成功帶領團隊推動場域轉型，自2023年起轉虧為盈，並促使園區連續入選國內外旅遊熱點，2024年松菸吸引近千萬人次旅客，成為文化資產再利用的典範，另也積極拓展國際行銷，推動台灣文創品牌赴日、赴泰等地展出，提升台灣文化觀光的國際能見度，引客能力有目共睹。

現年66歲的周永暉，畢業於逢甲大學交通管理學系、交大交通運輸研究所，擁有深厚的鐵道專業背景，曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職；2016年擔任觀光局長，設立「台灣鐵道觀光協會」，2020年轉任交通部參事；2023年9月觀光局升格為觀光署後，接任成為首任署長，任期1年又9個月，期間推動智慧觀光、積極拓展海外辦事處，目前仍為台鐵公司董事會成員之一。

陳玉秀 觀光署 周永暉

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