快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

台灣汶萊互惠免簽生效 林佳龍：總合外交重要成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍23日晚間透過臉書表示，汶萊政府正式宣布，自即日起，持我國護照的台灣民眾可享免簽入境待遇，停留最長14天。這項政策的落實，代表台灣三個試辦免簽的新南向國家，包括泰國、菲律賓及汶萊互惠免簽全面達陣，為台灣推動「總合外交」政策再添重要里程碑。

林佳龍感謝台汶雙邊政府及外交人員的持續溝通與努力，很高興看到汶萊政府以務實精神具體展現深化雙邊友誼的誠意。他強調，這項政策將有助於促進台汶雙方在經貿、觀光、文化與教育等多元領域的往來，讓台汶關係更上層樓。

林佳龍指出，台灣長期以來秉持善意與誠意推動互惠與交流，終於陸續獲得泰國、菲律賓與汶萊三個新南向免簽試辦國友好回應，互惠免簽都順利達陣。林佳龍表示，這次汶萊開放國人免簽待遇，是外交部推動「總合外交」政策一年來的重要成果，也是對外交部團隊莫大的鼓舞與肯定。

林佳龍 新南向 免簽

延伸閱讀

林佳龍：36在以色列國人已撤離 伊朗3人準備離境

【重磅快評】民進黨要翻桌 盧秀燕收得到中火罰鍰？

林佳龍出席英王華誕慶祝晚會 感謝英國持續挺台

何仁傑涉共諜案 林佳龍：對外交傷害大、吳釗燮責任自己判斷

相關新聞

300萬劑新冠疫苗快過期 綠委籲罷免投票前打避免確診潮

國內新冠疫情略降，但仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今在立院辦疫...

新任觀光署長陳玉秀27日上任 成首位業界出身首長

交通部近期人事異動大，除雙鐵董座相繼換將後，觀光署長一職也異動，新任觀光署長將由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，成為首位業...

「謝宜容們」小心！ 立院三讀 首長霸凌公務員罰百萬

立法院今三讀通過「公務人員保障法」部分條文修正案，明訂機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，處新台幣5萬元以上100萬...

照片看歷史／他發明自動出菸打火機 1954年獲經部專利

1954年6月24日，台北市成都路南國公共食堂茶房李海，在閒暇時間從事機械研究工作，發明了一種「桌上自動出菸打火機」，並經呈奉經濟部中央標準局審查合格准予專利10年。 ※ 提醒您：吸菸有礙健康

影／巴黎峰會 蔣萬安哼丟垃圾「經典名曲」暢談輝達綠政策

北市長蔣萬安受邀出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，並為本次亞洲地區唯一與會講者。蔣萬安演說時與各國領袖分享北...

你要跟總統當選人說No嗎？ 讓李大維出任外長的關鍵一問

編按：由李大維所著的《和光同塵：一位外交官的省思》即將由聯經出版公司出版，本報特於6月24日、25日刊出書摘；24日刊出部分包括他被徵詢擔任外交部長的心路歷程、與川普通話內幕、以及親身參與台美特殊管道對話的歷來祕辛。 來自台北的電話 轉動外交生涯的命運之輪 2016年3月分，鈴聲響起，是一通來自台北的電話。 通話中，我得知蔡英文總統當選人有意和我面談。第一時間便想到，欲談之事應與外交部長一職有關，但對我來說這一切還是相當意外，因為在人生規劃中，能走到政務次長，駐美、歐、加、澳四大國代表，在外交部歷史上也是空前，已相當滿足了，其他更有企圖心的事從來不在考量之中。我深知外交部長之位可遇不可求，因為牽涉到太多考量和因素。坐得上去，是命運；坐不上去，也是尋常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。