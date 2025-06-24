台灣汶萊互惠免簽生效 林佳龍：總合外交重要成果

外交部長林佳龍23日晚間透過臉書表示，汶萊政府正式宣布，自即日起，持我國護照的台灣民眾可享免簽入境待遇，停留最長14天。這項政策的落實，代表台灣三個試辦免簽的新南向國家，包括泰國、菲律賓及汶萊互惠免簽全面達陣，為台灣推動「總合外交」政策再添重要里程碑。

林佳龍感謝台汶雙邊政府及外交人員的持續溝通與努力，很高興看到汶萊政府以務實精神具體展現深化雙邊友誼的誠意。他強調，這項政策將有助於促進台汶雙方在經貿、觀光、文化與教育等多元領域的往來，讓台汶關係更上層樓。

林佳龍指出，台灣長期以來秉持善意與誠意推動互惠與交流，終於陸續獲得泰國、菲律賓與汶萊三個新南向免簽試辦國友好回應，互惠免簽都順利達陣。林佳龍表示，這次汶萊開放國人免簽待遇，是外交部推動「總合外交」政策一年來的重要成果，也是對外交部團隊莫大的鼓舞與肯定。