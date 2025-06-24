影／巴黎峰會 蔣萬安哼丟垃圾「經典名曲」暢談輝達綠政策

北市長蔣萬安受邀出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，並為本次亞洲地區唯一與會講者。蔣萬安演說時與各國領袖分享北市垃圾不落地及綠運輸政策，並現場哼唱家喻戶曉的「給愛麗絲」旋律，讓多城市市長表達肯定，盛讚台北的實踐具體。

蔣萬安也分享，上月NVIDIA（輝達）宣布選擇台北作為其全球首座海外總部「The Constellation」所在地，「我們是否能在不增加碳排放的前提下實現經濟成長？」蔣堅定表示，台北的答案是肯定的。

蔣萬安當場宣示，北市府會將北士科打造為一座完整的淨零示範區，具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施，而The Constellation就將座落其中，成為台北科技願景的象徵，也將實證了「綠色成長」的可能性與可行性。

本次的市長峰會是由巴黎市長Anne Hidalgo主持開幕，邀請歐盟理事會主席António Costa與法國前總理，同時也是COP21主席Laurent Fabius發表致詞，與會的世界各地重要城市領袖，包括米蘭市長Giuseppe Sala、蒙特婁市長Valérie Plante、摩洛哥拉巴特市長Fatiha El Moudni，以及創業、地域與創新講座共同創辦人兼科學總監Carlos Moreno等。

蔣為亞洲地區唯一的與會講者，他也在論壇中分享台北市如何將永續理念深植於市民的日常生活。關鍵在於兩項簡單卻深具影響力的改變：垃圾處理方式的革新與交通運輸習慣的轉型。

蔣現場哼唱起家喻戶曉的「給愛麗絲」旋律。他說，在台北，當市民傍晚聽到這段旋律，就知道是倒垃圾的時間。大家提著藍色的政府指定垃圾袋出門，一邊丟垃圾、一邊與鄰居寒暄，這個看似日常的小小儀式，其實反映出一場深刻的文化變革。

蔣說，台北市從「垃圾不落地」制度開始，隨後又推動「隨袋徵收」，政策推動後成果顯著，家庭垃圾量減少65%，如今每位市民每日製造出但垃圾低於半公斤，回收率也從原本的2%提升至超過66%，每年更為台北市節省逾4億美元的垃圾處理成本。

至於交通政策，蔣提到，台北捷運每日運量達200萬人次，北市的YouBike與巴黎Vélib’系統非常相似。他分享，自他上任後推動了YouBike前30分鐘免費騎乘的優惠，大幅提升使用率，成功促使四分之一的使用者從開車或騎乘機車轉而使用共享單車。