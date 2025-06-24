《和光同塵》書摘／蔡英文推薦序 「守護國家的穩定力量」

在民主政治中，外交是一門高度專業的事務，它不是政黨政治的延伸，而是一項關乎國家整體利益與長期安全的重要工作。外交政策可以因政黨輪替而有所調整，但國家形象與對外關係的穩定發展，卻需要一個專業且連貫的外交體系長期支撐。

也因此，外交官除了維持中立、保持平衡，個性上也要穩定、謹慎、務實。唯有當外交官以專業為本、以理性為綱，才能夠延續國家的對外立場，並在國際事務的高度複雜與多變中，贏得國際盟友的尊重與信任。

李大維的外交生涯，正是這樣的典範。在他數十年的公職生涯中，歷經多位總統任期，從駐美代表、外交部長，到國安會與總統府秘書長，每個職務，他都以穩健與專業完成交付的任務。

他不僅見證了國際局勢的變遷，也親身參與了台灣對外關係的諸多重要時刻。

李大維面對國會質詢以及國際媒體的謹慎發言，也都令我相當佩服。我相信，他明白外交官必須展現沉穩的力量，才能維持國家在外交立場上的方向，讓台灣穩健地走在世界的航道上。

他或許不是獲得最多媒體關注的那一位，但他的努力與付出，落實了台灣的外交政策，也在許多關鍵時刻，成為守護國家利益的堅實後盾。

在我擔任總統任內，李大維曾任國安會秘書長與總統府秘書長，為多項對外決策提供務實建議。他明白台灣在國際關係中的處境，更深知民主政體要在國際社會站穩腳步，靠的不是激情，而是長年累積的誠信與專業。

他清晰、獨到的見解，常常為我指引方向，讓我能在複雜的情勢中把握全局，並做出穩健的決策。

在《和光同塵》這本書中，除了有歷史現場的紀錄，也有對國家制度、國際關係與個人角色的深刻反思。李大維的低調務實，正是我們在推動民主深化、守護國家利益過程中最需要的穩定力量。

這本書除了能讓更多人一窺外交工作的神祕與真實，我也希望讓更多人了解，在陷入兩極化的民主政治過程中，有一群理性、平和、平穩的人，維持著國家最基本的共識與穩定，更成為台灣走向世界舞台重要的關鍵力量。