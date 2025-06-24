《和光同塵》書摘／人脈突擊 蔡總統搶先熱線川普

選後，我方積極運用過去累積的人脈強化和川普政府的關係，像是共和黨智庫二○四九計畫研究所（Project 2049 Institute）主席薛瑞福，就是長期支持台灣的友人，也在此時發揮關鍵影響力，安排川普總統當選人與蔡英文總統在二○一六年十二月二日台北時間晚上十一時通話。

針對這次通話，《華盛頓郵報》外交政策與國家安全專欄作家羅金在他的著作《天下大亂》（Chaos Under Heaven）中提到，當時的情況是薛瑞福找到國務院交接小組的朋友幫忙，把蔡總統的電話塞進川普的聯絡電話清單，接著這份清單就被送進紐約川普大廈。當日川普不停與國外政要通話，一直到清單上的最後一個——台灣。

短短十一分鐘的談話，川普總統當選人還邀請蔡總統到華府訪問，而蔡總統則相當冷靜沉著，沒有正面回應，僅表達謝意。通話完，蔡總統依舊穩健，並無任何歡愉表情，就談話內容和大家交換意見，並指示發言人黃重諺隔日早上簡單發稿即可，由此可見她的智慧與謹慎。接著又與國安會秘書長吳釗燮和我聊了十多分鐘，約十一時四十分離開總統府，並交代無需刻意炒作。

不料，隔天早上六點還是接到媒體來電，原來川普陣營主動把和蔡總統通話訊息放上推特（社群媒體Ｘ的前身），並發文稱：「台灣總統今天打電話給我，恭賀我贏得總統大選。謝謝！」

到當日八點半，我方總統府才正式證實通話消息，並公布十一分鐘的談話內容。雙方不只就台美關係、亞洲區域情勢交換意見，蔡總統也向川普提及台灣的施政重點和理念是促進經濟發展、強化國防，期盼未來能強化雙邊互動聯繫，也希望美國能支持台灣參與、貢獻國際議題的機會。

回想與川普通話當日，正是台北時間星期五，早上得知當晚將與川普通電話，即交代北美司準備談話參考資料，然而送來的內容多屬雙邊議題，欠缺元首高度，事實上在通話過程中也沒派上用場，不過國安會幕僚趙怡翔準備的英文說帖相當妥切、適用。

川普上任後，研判其政府走向和運作將難以預料，從選前、選後，到川普總統當選人與蔡總統通話等諸多發展，充滿變化。曾有一位川普決策圈人士告訴我，川普以紐約房地產事業起家，每天都得面對地主、地方政府、銀行家、住戶及各路牛鬼蛇神，十足精明商人性格，不只競爭者，就連盟友也常摸不著頭緒。因此，我閱讀了川普參與撰寫的著作《交易的藝術》，希望能更深入了解他的思維和風格，還多買兩本送給蔡總統、吳釗燮秘書長，也請外交學院指派同仁閱讀、整理成摘要後，傳閱部內同仁。

我也在部務會議要同仁特別注意，北京方面雖小心翼翼處理川普總統二○一七年一月上任後的諸多反應，但對我方的動作絕不會手軟，特別是對我邦交國、國際組織進展，將是極大的衝擊，必須謹慎面對、處理。