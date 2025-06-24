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《和光同塵》書摘／李大維回憶錄 揭台美特殊管道對話機制

聯合報／ 摘自《和光同塵》／聯經出版公司
李大維新書《和光同塵》書寫半世紀外交生涯，參與、見證諸多關鍵時刻。圖為李大維在華府全國記者俱樂部演講。 記者張宗智／攝影
李大維新書《和光同塵》書寫半世紀外交生涯，參與、見證諸多關鍵時刻。圖為李大維在華府全國記者俱樂部演講。 記者張宗智／攝影

編按：李大維所著《和光同塵：一位外交官的省思》即將由聯經出版公司出版，本報將於今、明兩天刊出書摘；今天登出部分包括：蔡英文前總統推薦序、他被徵詢擔任外交部長過程、蔡總統與川普通話內幕、及他參與的台美特殊管道。

國安會秘書長期間，曾參與台美特殊管道對話。該機制已存在多年，是台美間特殊外交對話的一環，也是雙方高層官員進行詳細討論的難得機會。

第一次台美特殊管道對話是在一九九六年三月十一日，由美國副國家安全顧問伯格和主管政治事務的國務次卿塔諾夫，及我方國安會秘書長丁懋時對談，主要聚焦在第一次台海飛彈危機。為了避免遭到北京當局阻撓，過往對話皆保密進行，直至二○一六年才被媒體曝光。

任外交部政次時，共參加三次台美特殊管道對話。有次赴非洲訪問，途中為了要參加會談，專程從南非約翰尼斯堡飛往紐約，談完後再返非洲繼續出訪行程。

當時會談領隊是丁懋時秘書長，他處事風格嚴謹，所有談話不僅事前擬妥，還翻譯成中文呈李總統。美方明顯由國安會主導，副國安顧問史坦柏格是主談者。

到了陳水扁時期，我方參與台美特殊管道對話規模仍小。駐美代表任內的最後一次，原訂由國安會秘書長邱義仁、國防部副部長柯承亨、我參加。

後來，台美雙方參與特殊管道的規模愈來愈大，我方除國安會秘書長、外交部（次）長、國防部副部長、駐美代表，尚包括國防部司長、傳譯。美方過去皆由副國安顧問領銜，但二○一九年五月，我在華府與川普的國安顧問波頓會晤，這是雙方國安顧問首度面對面會談。波頓是我們長期友人，早在任職美國企業研究院（ＡＥＩ）智庫時即熟識，事後他也慨然同意公開發布消息，我方則低調、淡化處理。會面地點位於白宮正對面、布萊爾賓館旁的白色建築，談話內容都是雙邊大議題。

台美特殊管道對話是談大原則、大方向，或解決當下重大議題的會晤，不像蒙特瑞會談、國防檢討會談般深入技術性細節，但在美方高層無法實地訪台下，台美特殊管道對話已是台美間重要溝通平台。

兩國領袖及政策高層共聚一堂，面對面兩眼互視、坦誠交換意見，是外交上必然應有的交流模式，但以目前國家處境，在中方強力施壓下無法實現，這不僅是我方損失，更是化解歧見、意見交流、溝通的最佳方式被抹煞，尤其是兩岸衝突恐將造成人民浩劫、全球經濟斷鏈，代價是無可計量的。

李大維所著《和光同塵：一位外交官的省思》。圖／聯經出版公司提供
李大維所著《和光同塵：一位外交官的省思》。圖／聯經出版公司提供

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