李遠會見日文化界友人：台日將持續結盟深化合作

在駐日台灣文化中心邀請下，東京影展資深策展人石坂健治及橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司訪台，文化部長李遠在會面交流時表示，台日一定會持續結盟，也將會有更多合作。

李遠表示，他與石坂健治認識起源於他創辦體制外的台北市影視音實驗教育機構，當時與石坂健治擔任學務長的日本映畫大學簽署合作備忘錄。這次石坂健治來台除了參與台北電影節，更抽空造訪這所體制外的學校，看見學校持續充實課程，學生中也有到映畫大學留學，石坂健治表示「非常驚艷」。

李遠分享，去年在拜訪東京國際影展主席安藤裕康時表達，期待繼續合作「台灣特集」，當時他更許下宏願，希望台灣能繼2004年導演鄭文堂「經過」後，再次入圍主競賽單元，這個願望已由「女兒的女兒」提前達標。

李遠也被詢問是否明年可將上映40週年的「恐怖分子」帶到日本，李遠說，「我非常驚訝日本對於台灣曾經發生一切事情的熟悉」。石坂健治回應，「日本從以前到現在，一直有一群對台灣非常喜愛的狂熱粉絲」。石坂健治5天訪台的行程，除了少數的拜會，幾乎都在台北電影節及電影院中看台灣電影。

根據文化部今天發布的新聞資料，去年9月文化部長李遠就任後首度出訪，便以日本作為文化外交首站，也促成了今年東京國際影展續辦「台灣特集」及台灣爵士樂團首登「橫濱爵士音樂節」。

去年在東京知名爵士樂餐廳「BLUE NOTETOKYO」的「雙小野宣言」後，今天「雙小野」則再次會面。小野晉司宣布，將帶著「台味爵醒」與「許郁瑛帶電五重奏」兩個台灣爵士樂團首登「橫濱爵士音樂節」。

小野晉司表示，雲門舞集將於睽違16年後受邀再次登日演出，這次來台認識的編舞家黃翊結合科技與文化，即將參與文化世博，「我深刻感受到文化部提供台灣文化一個豐沛、多元的創作環境。」小野晉司表示，現在是台灣最受國際關注，也是將台灣文化推向世界最好的時刻。

有趣的是，在會面前提到台灣即將赴日辦理大阪文化世博，小野晉司馬上親切地叫出「a-We～」。會面中，小野晉司也跟李遠提到，台灣提前利用「a-We」前進大阪文化世博，塑造出一個鮮明的形象，「是一個成功讓世界看見台灣的方式」。