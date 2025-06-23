快訊

一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

討好川普卻遭背叛 以伊衝突升高恐重創波斯灣國家經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部公布3項7月新制 大型建物防空避難設備將納安檢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
7月將至，內政部今天盤點即將上路的3項新制，包括殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施、建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，以及私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制。示意圖／記者游智文攝影
7月將至，內政部今天盤點即將上路的3項新制，包括殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施、建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，以及私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制。示意圖／記者游智文攝影

7月將至，內政部今天盤點即將上路的3項新制，包括殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施、建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，以及私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制。

針對3項7月新至，包括殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，免費使用公立殯葬設施。內政部說，殯葬管理條例新法規定，現已函請行政院定自今年7月1日施行，也將持續督促各地方政府配合修正相關自治法規或以專案方式處理。

另為推動防空避難設施稽查整合作業，內政部指出，奉國家安全會議決議指示，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備的使用安全，並配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機的能力。

內政部指出，現階段實施範圍為容納500人以上的場所，進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散命令後可進入避難；不合格案件將送請警政單位，依防空疏散避難設施建檔作業要點第9點辦理，若涉違反公寓大廈管理條例及建築法，也會依法處理。

此外，在私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制方面，內政部說，依據修正公布的殯葬管理條例規定，刪除殯葬設施經營管理基金制度，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用，也課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時的管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更周延。

內政部表示，配套子法「殯葬管理條例施行細則」、「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」及「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」也將自7月1日起同步實施，提升殯葬服務品質與管理效能。

建築 公墓 內政部

延伸閱讀

7月2日起捷運西門站防空避難示範展 公布新版避難指引

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部：前瞻第5期65億 聚焦改善人本環境淨零建築

購物平台宣稱內政部規格 消防署：未賣或認證任何品牌緊急避難包

相關新聞

內政部公布3項7月新制 大型建物防空避難設備將納安檢

7月將至，內政部今天盤點即將上路的3項新制，包括殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施、建築物附建防空避難設備納入建築物公共...

林岱樺涉詐領助理費 發4點聲明：真相終將水落石出

•有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今天偵結，依違反「貪汙治罪條例」等罪嫌起訴林岱樺等10人。林岱樺稱，她相信司法，也相信真相終將水落石出，將全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。」...

中東戰事升溫 政院兩大措施穩定油價、物價

．行政院23日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，行政院已籌組「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至2025年9月底。

戰鬥還未結束 以色列駐台代表：伊朗絕不能擁有核武

以色列駐台辦事處代表游瑪雅（Maya Yehudit Yaron）今（23日）在台北舉行記者會，說明對伊朗衝突的現狀和立...

照片看歷史／1960年長虹演習 台北市進行飛彈防護演練

1960年6月23日，以飛彈防護為演習重點的台灣全省性一連串的防空演習，上午在台北及陽明山兩地區步入高潮後，圓滿結束。此項定名為「長虹」的防空演習，是由台灣警備總部主辦，時任副總司令晏玉琮任統裁官，民防處及有關幕僚單位均派員參加作業，國防部派輔導組督導，演習於6月10日自澎湖及東部地區開始，台灣南、中等六個地區，隨之分別舉行演習，最後止於台北地區。

金門交接骨灰 胡璉孫女助老兵魂歸故里

紀念胡璉將軍逝世四十八周年，金門各界昨舉行追思祭典，典禮後，一場溫馨而莊嚴的儀式悄然進行，當年隨將軍來台的老兵陳太山在逝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。