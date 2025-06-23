台法高教高峰會舉辦歐洲日 學研互動促實質合作

「2025台灣-法國高等教育高峰會」在法國舉行，台法大學代表針對產學合作、學徒制等議題交流，並透過「歐洲日」活動，連結雙方學研機構，以發展台歐長期實質合作關係。

教育部今天發布新聞稿指出，「2025台灣-法國高等教育高峰會」及「2025年台灣-比利時高等教育圓桌會議」6月17日至19日在法國里爾及比利時布魯塞爾舉行，教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟、高等教育國際合作基金會董事長吳正己率領國內17所大學校院主管與會。

「2025台灣-法國高等教育高峰會」是教育部與法國第四度合作辦理高教論壇，論壇主題為「培育明日人才」，台法大學代表針對產學合作、學徒制與訓練及國際學生融入、文化適應與福祉等主題進行交流，並引用各自學校的經驗作為實例。

台法高等教育高峰會次日移師法國大學協會駐布魯塞爾辦公室舉辦「歐洲日」，活動聚焦如何透過法國大學協會駐布魯塞爾辦公室的多元角色，連結台灣與法國當地大學及法國駐布魯塞爾各大學與研究機構的互動，為學術合作注入新能量。

另外，6月19日舉行的「2025年台灣-比利時高等教育圓桌會議」聚焦探索台比高教合作契機，會議由兩國代表分別介紹自身高教與研究現況，隨後進行分組討論，探討研議合作的可能性。

教育部表示，期望透過與法國及比利時合作辦理高教論壇及會議，增進台法與台比雙方大學、研究機構、政府主管機關的瞭解與互動，發展台歐長期實質合作夥伴關係，共同培育未來所需高階專業人才。