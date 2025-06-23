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戰鬥還未結束 以色列駐台代表：伊朗絕不能擁有核武

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，表示以色列駐台代表游瑪雅表示:「『雄獅崛起』這項精準軍事行動已產生顯著影響，獲得廣泛支持。我們必須記得，以色列是在面對迫切核威脅、已別無選擇之下，才在最後關頭採取軍事行動。」記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，表示以色列駐台代表游瑪雅表示:「『雄獅崛起』這項精準軍事行動已產生顯著影響，獲得廣泛支持。我們必須記得，以色列是在面對迫切核威脅、已別無選擇之下，才在最後關頭採取軍事行動。」記者林俊良／攝影

以色列駐台辦事處代表游瑪雅（Maya Yehudit Yaron）今（23日）在台北舉行記者會，說明對伊朗衝突的現狀和立場；她說，美國總統川普採取的大膽行動傳遞一項非常清晰的訊息：「伊朗絕不能擁有核武」，以色列的軍事行動還沒有結束，此時是讓中東更加安全穩定的關鍵時刻，必須真正做出貢獻，防止極端的伊朗政權破壞穩定。

游瑪雅表示，她的家人和朋友都在以色列的避難所，以色列還在奮戰。

游瑪雅表示，現在是以色列的空前時刻，伊朗對以色列的攻擊直接縝密而不間斷，全世界都看到了美國總統川普昨晚大膽且果斷的決定，下令美軍攻擊三處伊朗核設施，「再次證明，美國是領導自由世界對抗專制政權的領袖；而此一歷史性行動傳遞的主要訊息是，伊朗絕不能擁有核武。」

以色列和伊朗交火，加上美國的參與，均被指控導致局勢升級，此外，中國大陸和聯合國將矛頭指向美國。

游瑪雅說，此時是讓中東更加安全穩定的關鍵時刻，必須真正做出貢獻防止極端的伊朗政權破壞區域穩定；所有不樂見極端政權的人都需要團結起來，而川普已經採取行動，展現領導風範。

游瑪雅表示，全球半數的猶太人都居住在以色列，以色列人所求也就是和平與安全，希望子孫能擁有繁榮且平靜的生活，這點和台灣人是一樣的；以色列和台灣一樣，必須捍衛自己，而以色列必須立即且及時採取行動，在伊朗取得核彈頭之前。

以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，手持伊朗最高領袖哈米尼的照片，指控他曾說的：「伊朗伊斯蘭共和國的使命是將以色列從該地區的地圖上抹去。」記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，手持伊朗最高領袖哈米尼的照片，指控他曾說的：「伊朗伊斯蘭共和國的使命是將以色列從該地區的地圖上抹去。」記者林俊良／攝影

美國 伊朗 以色列

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