媒體議價立法／數發部：怕美關稅報復 學者：不是延宕理由

作為媒體議價的主管機關，數發部日前表示支持「新聞有價」理念，但也表示立法恐引發美國關稅報復。學者認為，媒體議價規模僅四十億元左右，美國總統川普根本看不上，且政府更應與美溝通，關稅戰不是延宕立法的理由。

數發部日前表示，美國近期也有聲明或評論認為澳洲與加拿大在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益，如果台灣未來實施類似媒體議價立法，不排除會引發美國採關稅報復措施的風險，建議媒體議價的立法須審慎評估。

台師大大傳所教授王維菁昨說，以台灣的新聞產業規模來講，就算議價和基金，可能不過也就卅億至四十億元左右，「川普總統會很在乎嗎？」她更直言，不知道數發部這樣說背後的想法是什麼，而政府是否就這樣忽視跨國平台造成的不公平嗎？

王維菁表示，並不是美國說什麼就是說什麼，政府也應該要跟美國溝通。華視新媒體部經理陳信聰也說，Google已經表達善意，贊同有合理共榮的機制，只是機制還未成形，只能先提出資金協助媒體數位轉型，台灣的官員、立委，都不應該先自我設限怕得罪美國，這樣看自己快速死亡，不是好的想法與態度。

台大新聞所教授林麗雲指出，加拿大同樣面對與美國談判的問題，但最後仍成功制定媒體議價法，而政府也應該以以本國產業、人民利益為主。

數發部則回應說，堅定支持「新聞有價」，鑒於著作鄰接權與強制議價權之相關立法均面臨不同機會、風險、與挑戰，考量國際情勢變動，為力求完善，提請行政院和相關部會共同研議相關措施，以凝聚國人之共識。