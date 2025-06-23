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媒體議價法牛步 產學界怒批政府

聯合報／ 記者林海／台北報導
傳播學界與新聞業界昨天在台大新聞研究所聯合舉行「拒絕平台剝削，搶救新聞產業」記者會，並經由新聞界千人連署，一同促請立法院朝野三黨立即通過新聞議價與新聞基金立法。記者黃義書／攝影
傳播學界與新聞業界昨天在台大新聞研究所聯合舉行「拒絕平台剝削，搶救新聞產業」記者會，並經由新聞界千人連署，一同促請立法院朝野三黨立即通過新聞議價與新聞基金立法。記者黃義書／攝影

GoogleMeta等跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，衝擊台灣新聞產業的生存發展，但政府針對媒體議價立法卻遲未有具體作為，傳播學者、媒體業者昨說出重話，強調若政府持續放任，沒有任何作為，就是與新聞傳播學者、新聞業為敵。

學界組成的「新聞議價與基金立法行動小組」昨舉行記者會，呼籲朝野放下對立與私利，通過「新聞議價＋基金」立法，而日前發起的連署，也有約一千五百人連署，包括傳播系所的老師、學生，以及媒體工作者等。

台大新聞所教授林麗雲表示，跨國平台長期免費挪用新聞內容，卻拿走數位廣告的七成收益，新聞媒體被迫以拿標案、接業配為生，這是產業系統性的危機，希望政府能夠立法救新聞業。

學者：記者起薪 比服務業低

根據統計，二○一二至二○二三年，台灣數位廣告從一一六億元增加到六一○億元，傳統媒體廣告則從四二五億元重挫到二一○億元。台師大大傳所教授王維菁指出，跨國大型數位平台不斷掏空台灣新聞產業，卻不用負社會責任，也未提供合理回饋或分潤；現在新進記者起薪甚至比服務業還低，政府若持續放任不公平狀態，也沒有作為，就是與新聞傳播學者、新聞業為敵，新聞業無法再等，也無法接受任何懈怠的藉口。

而除了學界發聲，媒體界代表也強調媒體議價的重要性。電視學會秘書長、中視副總經理邱智鑫表示，大型數位平台無償使用本土媒體產製內容，讓新聞生態嚴重失衡，這是結構性問題，立法機關應正視，新聞永續基金也是必要配套措施。

工會：應用於提升記者待遇

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷則說，工會支持新聞議價和基金，但其中有一部分金額應用於提升從業人員待遇；建議未來新聞議價跟基金制度加入更多條件，例如簽訂編輯室公約應獲得優先議價，違反勞基法或職安法則順序往後。

雜誌公會理事長龔汝沁說，台灣三分之二雜誌資本額小於千萬元，這樣的小蝦米如何和Google這樣的大鯨魚議價，因此倡議議價和基金雙軌制。

新聞自由 媒體議價 Meta Google

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