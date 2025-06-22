推媒體議價法 學者：政府不作為就是與新聞業為敵

Google、Meta等跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，衝擊台灣新聞產業的生存發展，傳播學界與新聞業界促請立院通過「新聞議價+基金」立法。台灣新聞學界和業界、發起「拒絕平台剝削 搶救新聞產業」連署行動 ，短短十天內獲得超過1320位新聞學者、記者、學生熱烈響應。今日上午10時公布現階段連署結果，並集結新聞業各界代表向立法院三大黨團沉重呼籲：「新聞不能再等，立法不能再拖！」。

台師大大傳所教授王維菁表示，政府若持續放任不公平狀態，也沒有任何作為，就是與新聞傳播學者、新聞業為敵。

根據統計，2012至2023年，台灣數位廣告從116億元增加到610億元，傳統媒體廣告則從425億元重挫到210億元，媒體收入驟降，被迫縮減新聞預算，導致記者薪資降低、工作負荷加重，查證不足、報導品質惡化，專業人才流失現象嚴重。新聞的公共價值與民主監督功能被削弱，嚴重影響公眾知情權。

台大新聞所教授林麗雲表示，包括跨國平台拿走媒體業大部分的收入，新聞媒體被迫以拿標案、接業配為生，這是媒體業、系統性的危機，希望政府能夠立法救新聞業，以提升新聞專業、勞動條件。

林麗雲指出，過去時代，媒體業是以接商業廣告為主的生產模式，但數位平台但拿走了7成數位廣告，這影響了媒體業的收入。

林麗雲也說，台灣新聞學界和業界發起「拒絕平台剝削 搶救新聞產業」連署行動，目前連署狀況近1500人，包括傳播系所的老師、學生，以及媒體工作者等，連署內容更提到，現在媒體業勞動條件不佳讓年輕人卻步，無法實現專業或被迫離開職場，這是大家站出來的主要原因。

王維菁表示，面對產學界的呼籲，政府都口頭說支持，但遲遲沒有後續動作，數發部連草案都拿不出來，而跨國平台在這段時間仍持續賺錢，不但沒有社會責任，也沒有分潤，一點也不公平。

王維菁表示，現在新進記者起薪甚至比服務業還低，政府若持續放任不公平狀態，也沒有作為，政府就是與新聞傳播學者、新聞業為敵，新聞業無法再等，也無法接受任何懈怠的藉口。