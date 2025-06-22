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聯合報一周大事（114年6月15日~6月21日）
國內
16日：衛福部公布一一三年國人十大死因，癌症連四十三年位居首位，去年有五萬四○三二人死於惡性腫瘤。
20日：中選會審定公告，廿四件國民黨立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，七月廿六日投票。
21日：總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德廿二日啟動「團結台灣十講」，希望直接面對社會說明政府立場和政策。
國外
15日：為期三天的Ｇ７峰會在加國洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯展開，以伊衝突和貿易戰成為焦點。
18日：泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森商討泰柬邊境爭端的錄音對話外流，讓貝東塔面臨政府垮台危機。
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