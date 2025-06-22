聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事（114年6月15日~6月21日）

聯合報／ 本報訊

國內

16日：衛福部公布一一三年國人十大死因，癌症連四十三年位居首位，去年有五萬四○三二人死於惡性腫瘤。

20日：中選會審定公告，廿四件國民黨立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，七月廿六日投票。

21日：總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德廿二日啟動「團結台灣十講」，希望直接面對社會說明政府立場和政策。

國外

15日：為期三天的Ｇ７峰會在加國洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯展開，以伊衝突和貿易戰成為焦點。

18日：泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森商討泰柬邊境爭端的錄音對話外流，讓貝東塔面臨政府垮台危機。

19日：以色列伊朗互轟逾一周，白宮發言人李維特說，美國總統川普將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。

癌症 川普 大罷免 伊朗 以色列 G7

延伸閱讀

喊團結卻搞罷免朱立倫批矛盾 府：民團發起 沒人能停止

賴總統真要大登場了 明啟動下鄉「團結國家十講」

路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

相關新聞

聯合報一周大事（114年6月15日~6月21日）

國內

罷藍一階提議二階連署重複比例高 國民黨團將提告發

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在7月26日，但第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效比例被質疑過高。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團副書記長陳玉珍揭露，第一階段提議人與第二階段連署人重複比例過高，如罷免國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、王鴻薇的重複比例均破8成，要求中選會依職權告發，國民黨團近期亦將提出告發。

帶隊橫掃4金大滿貫 侯鴻章獲「龍舟名人堂」亞洲第一人

每逢端午節，各縣市龍舟賽事紛紛戰鼓頻催，花蓮體育高中教練侯鴻章一如20多年來，今年也帶著子弟兵在鯉魚潭操舟備戰，他不只是台灣知名的金牌教練，近日更獲選國際龍舟名人堂，成為亞洲第一人。 龍舟界四大賽事冬亞運、亞錦、世錦、亞運，侯鴻章都帶隊拿過金牌，可說已經「大滿貫」，無數榮耀的背後，是長年刻苦的訓練以及外人看不到的龐大壓力....

照片看歷史／1969年工商界慶祝「越南日」 嚴家淦致詞

1969年6月21日中華民國工商界21日在台北市中山堂光復廳舉行「越南日」慶祝典禮，時任副總統嚴家淦在慶典中表示，中越兩國除應團結一致，共同消除赤色威脅外，更需要在經濟上加強合作，以求共同的發展，增進兩國人民的福利。

AIT宣布恢復學生簽證申請 申請人須將社群設為公開

美國國務院十八日宣布恢復核發國際學生簽證，並擴大審查申請者的社群媒體及網路活動。美國在台協會（AIT）昨天以臉書貼文方式...

疫後2年公共運輸市占率僅微成長 一圖看懂民眾都搭哪種車

交通部斥資3年200億預算推「TPASS行政院通勤月票」政策，上路至今已近2年，不過根據交通部最新調查，2024年的全國公共運輸市占率，僅較2022年成長0.9個百分點，仍未回到疫情前水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。