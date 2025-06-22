聯合報一周大事（114年6月15日~6月21日）

每逢端午節，各縣市龍舟賽事紛紛戰鼓頻催，花蓮體育高中教練侯鴻章一如20多年來，今年也帶著子弟兵在鯉魚潭操舟備戰，他不只是台灣知名的金牌教練，近日更獲選國際龍舟名人堂，成為亞洲第一人。 龍舟界四大賽事冬亞運、亞錦、世錦、亞運，侯鴻章都帶隊拿過金牌，可說已經「大滿貫」，無數榮耀的背後，是長年刻苦的訓練以及外人看不到的龐大壓力....

2025-06-21 09:00