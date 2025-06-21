施益堅「梅雨」刻畫島民心路 扣問台灣人認同

德國作家、3度入圍德國圖書獎的台灣女婿施益堅，新作「梅雨」細膩刻畫台灣從日治到國民政府來台期間的島民奮鬥史，扣問台灣人認同，近期出版。

根據聯經出版發布新書資訊，「梅雨」描寫日治時期的梅子，無憂無慮地生活在島嶼北方，天真為當地棒球隊明日之星的哥哥感到自豪，尚不知戰禍一觸即發，自此一路見證從太平洋戰爭、228事件、國民政府來台等諸多歷史，70年過去，戰時的負疚和罪惡感仍如影隨形，無法從她記憶中抹去。

新書資訊指出，施益堅試圖透過一個大時代、歷經四代的家族故事，叩問讀者關於歸屬感與認同的問題。對於歷史洪流中的個體，過去已然塵封蓋棺，而未來的我們，又該如何直面這段歷史，真正去了解知道自己是誰，又經歷過什麼。

文字工作者林運鴻表示，小說之所以題名「梅雨」，是來自書的一段對話：「最近有一個大陸人對我說，我們就在這裡躲雨，直到雨停」，那是中國流亡者，渡海來台灣時如同燕子般的心情。

林運鴻表示，所謂的家鄉並不是回不去的遠方，游子在異鄉當然可以一時避雨，但日子久了，終究要隨遇而安、落土成家。台灣這個島嶼雖然不大，但足夠承載所有懂得愛與付出的旅人。

德國SR文學通訊雜誌指出，在當前台海爭端的背景下，施益堅的小說再次令人印象深刻地證明了文學的前瞻甚至遠見；透過回顧歷史，我們可以對當下做出更清晰的審視。

施益堅1972年生於德國，主修哲學、宗教學以及漢學，在東亞生活與工作15年，曾先後到中國、日本、台灣等地進行研究；其中在台灣居住最久，並與台灣人結婚。他3部小說作品均入圍德國圖書獎年度決選，寫給德國人看的「台灣使用指南」，在台灣引起許多討論。