公民政治權利公約已國內法化 學者籲正視難民權益

昨天是世界難民日，學者今天表示，台灣目前未通過難民法，而專案人道處理的問題也多，但台灣已將公民與政治權利國際公約國內法化，應該據此正視難民與難民權益，盡到國際人權義務。

聯合國大會2000年通過決議，設立世界難民日，並於次年6月20日正式實施。台灣新世界文教基金今天舉行「聯合國、台灣與世界難民日」座談會，邀請東吳大學法學院講座教授鄧衍森擔任主持人與引言人、台灣大學法律學院特聘教授張文貞就「難民權利與國際人權法」專題演講，以及輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、台灣人權促進會研究員廖欣宜就「難民地位公約」等綜合討論。

張文貞指出，台灣難民法草案一直沒能通過，用專案人道處理仍有許多問題，台灣雖非聯合國難民地位公約的締約國，但台灣已將「公民與政治權利國際公約」百分之百國內法化，台灣有義務在此規範標準下，好好處理難民與難民權益議題。

俄烏戰爭纏鬥數年，不少烏克蘭人來到台灣。張文貞說，有報導提到，來台的烏克蘭學生曾說過，選擇台灣的理由，就是真的很想去住在一個「獨立卻不被普遍承認」，實際上非常繁榮與民主的地方。

張文貞表示，台灣是一個特殊的國家，若能盡到國際人權法上的義務，好好對待不得已來到台灣的人及其相關人權，不談是否能因此提升台灣國際地位，但至少能讓台灣增加不少國際友人。

鄧衍森也說，公民與政治權利國際公約第2條第1項明訂，「本公約締約國承諾尊重並確保所有境內受其管轄之人，無分種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或其他主張民族本源或社會階級、財產、出生其他身分等，一律享受本公約所確認之權利」，所謂其他身分其實就包含難民。

他表示，台灣對難民議題不用想得太複雜，因為公政公約已經國內法化，國家有義務依據公政公約以及其國內法化的效力來處理難民議題。

鄧衍森同時提到，針對難民法立法議題，他也曾向行政院人權及轉型正義處建議，應該先把難民公約國內法化，先與國際接軌、產生國際標準，再用此標準來塑造國內難民法的內容。