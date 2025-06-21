學者推動媒體議價法 22日記者會公布連署結果

立法院交通委員會日前舉行「媒體議價制度立法」公聽會，台灣新聞學界、業界、專業團體與學生串聯發起〈拒絕平台剝削、搶救新聞產業〉連署，十天內連署已超過千人。學界組成的新聞議價與基金立法行動小組也將在明（22）日上午10時 ，在台大新聞研究所103演講廳舉行記者會公布現階段連署結果，集結新聞業代表向立法院三大黨團沉重呼籲：「新聞不能再等，立法不能再拖！」

行動小組呼籲，連署10天以來已有超過1,320人加入，連署行動的核心主張為「議價+基金」雙軌突圍，訴求政府應立即跟進澳洲、加拿大等國的腳步，推動兩大制度改革，包括立法強制議價建立公平、透明的強制議價機制，讓不同規模的新聞媒體，都能與數位平台就內容使用費進行對等協商，並設立獨立仲裁機制。以及設立新聞基金，指定跨國平台每年提撥廣告營收固定比例或主管機關指定額度為基金財源，由獨立委員會管理，用以支持深度報導、改善記者勞動權益、扶植中小型及獨立媒體發展 。

行動小組指出，連署啟動至今，新聞學者、記者、學生和各界公民積極參與，總連署人數已超過1320人。連署人陣容展現了台灣新聞產學界高度共識與罕見的團結，學界多達超過162位教授學者連署，業界也有超過422位新聞從業人員連署。

近期傳出立法院交通委員會將在本會期排審各黨團提出的媒體議價法各版本法條，但尚未確定審查的會議時間。行動小組則率先公布連署結果，並期望各界繼續加入連署，網址：https://sites.google.com/view/twmedia2025