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大陸威脅陰影下 紐約時報關注台灣能源供應

中央社／ 台北20日綜合外電報導

美國「紐約時報」（The New York Times）報導，中國在近來環台軍演模擬封鎖台灣能源供應的行動。專家指出，對台灣而言，為確保燃料供應無虞，能源組合多元化顯得益發重要。

根據報導，中國軍事刊物「艦船知識」近來直指台灣最大弱點之一就是超過96%能源仰賴進口，包括石油、煤炭和液化天然氣（LNG）大多透過海運，且大部分石油來自中東，只要北京封鎖這些船隻運輸，就能「不戰而屈人之兵」。

中國在近期舉行的環台軍演中模擬這類封鎖行動。台灣的海上能源運輸若真的遭到封鎖，不僅會重創台灣，還可能使全球經濟陷入停滯，因為全球先進晶片的主要產能集中在台灣。

核能與核廢料專家艾薩克斯（Thomas Isaacs）表示，所有國家都需要多樣化能源組合，以確保燃料供應安全無虞，「對台灣而言，能源組合多元化顯得益發重要。」

包含高耗能半導體領域在內的台灣製造業，消耗全國逾1/3能源。隨著台積電等晶片製造商在台灣興建更多廠房以滿足人工智慧（AI）晶片飆升的需求，確保電力自主對台灣至關重要。

為蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）代工生產的台積電目前在台設有17座工廠，並計劃今年再建6座。輝達、谷歌（Google）及亞馬遜（Amazon）也已宣布在台投資。台灣政府預估，為滿足AI產業的爆發性需求，未來5年內全台電力需求預計大增13%。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）3月在企業高層聚會中表示：「架設大量AI伺服器的資料中心、日益精密的半導體和最先進晶圓廠，所有這些先進的工業突破，耗能將會是前所未見。」

隨著台灣能源需求成長，提高清潔能源供應的努力顯得更重要，但也更難實現。2016年，時任總統蔡英文政府曾矢言，到今年預計有20%能源來自再生能源。但截至去年底為止，官員坦承難以達標，並下修今年再生能源發電占比目標至約15%。

國家科學及技術委員會科技、民主與社會研究中心永續韌性組研究員兼任組長呂采穎表示，國會分歧和土地徵用困難，拖累能源轉型進度。

台灣電力公司在台灣西部海岸設置巨型風力渦輪機，安裝的太陽能板發電容量可達14MW（百萬瓦）。

台灣中油改造原本用於開採石油的鑽井平台，在台灣東海岸地震活躍的山區打造地熱井，深度超過3000公尺。利用地熱發電是新興領域。研究人員表示，他們開發的技術最後可推廣至全球其他地區。

地熱發電產業目前僅占台灣能源供應不到1%，但政府表示，未來30年內將提升比重至15%。不過，地熱發電的一大阻礙是人力配置。中油探採事業部測勘處副處長陳炳誠表示，專業技術工程師大多不願在泥濘多雨的戶外鑽探現場工作。他指出，多數人工作不到1年就會離職。

此外，台灣重啟核電的呼聲日益高漲，社會大眾和政治層面接受核能的意願也正在緩慢轉變。核能曾滿足台灣50%以上能源需求，但自2011年發生日本福島核災後，這些年核能在台灣持續遭到反對，民眾也對核廢料處置場所發出強烈抗議，導致核能產業逐漸退場。

屏東核三廠2號機上月18日凌晨停機後，台灣正式進入「非核家園」。但立法院提前在5月13日三讀修正通過藍白立委所提核子反應器設施管制法第6條，核電機組得延長運轉期限。

總統賴清德5月保證說，即使沒有核電，台灣也不會面臨缺電風險。不過外界擔憂，政府在風電、太陽能及地熱方面的既有投資，無法滿足台灣製造業日益增加的用電需求。

核電 核能 對台

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