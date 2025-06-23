全民英檢25年，千萬人參與見證臺灣英語學習演變

今年，全民英檢（GEPT）正式邁入25歲！語言訓練測驗中心（LTTC）於6/13（五）在臺大校總區舉辦了一場別具意義的感恩茶會，匯聚25年來一路相伴的各方夥伴，從政府機關長官、國內外頂尖語言測驗專家學者、全國各地協辦學校、評分監考老師到優秀的考生及家長們，現場既溫馨又勵志，特別是當多位取得初級至高級四張合格證書的學習楷模上臺領獎時，全場掌聲此起彼落，就連考生自己都覺得：「這張全民英檢證書，真的有點酷！」

為慶賀全民英檢25週年，語言訓練測驗中心前任執行長與現任執行長李欣穎（中）齊聚一堂。 圖／李清宇 攝影

你，報考過「全民英檢」嗎？

報考全民英檢，是許多臺灣囡仔共有的回憶。自2000年推出的全民英檢，至今已累計近1,000萬人次報考。茶會當天特別邀請從初級一路挑戰至高級，取得四張合格證書的學習者代表參加，其中有16位親自蒞臨現場。會中更邀請3位代表上臺分享他們持續報考與終身學習的心路歷程，動人故事帶給現場來賓深刻的共鳴。

16位學習者代表獲頒「終身學習楷模」，表彰其自初級至高級逐級挑戰成功，取得四張通過證書。 圖／李清宇 攝影

目前任職於基金會，從事國際教育訓練相關工作的許家瑜，自國中開始參加全民英檢初級，大學完成高級，學習歷程約10年，她認為：「學英語其實不難，關鍵是要有恆心堅持下去。」但她也透露，自己是報考第三次才取得全民英檢高級證書，雖然準備不易，但她一直把全民英檢視為自我挑戰的方式。

於語言教育機構擔任英文老師的簡浩民，同樣在挑戰高級測驗時遭逢兩次失敗，他說：「我從國小開始學英語並在老師的鼓勵下報考全民英檢初級；爾後，於大三時獲取高級合格證書，有助於我免修許多英文學分，擁有更多時間學習其他感興趣的科目。但我必須坦承，全民英檢高級深具挑戰性，但通過後，你會很有成就感，覺得這張證書真的很酷！」

現於新北市政府國際事務處服務的吳謹安，當初是為了挑戰自我並在第二次順利通過全民英檢高級，他說：「不論是學生或社會人士都能透過全民英檢持續精進英文能力。尤其進入職場後，若職務常需與國際人士溝通，流利的英文聽讀說寫將能讓你的工作更加順暢。」

身為全民英檢「全級通關」的簡浩民（左）、吳謹安（中）和許家瑜（右），在臺上分享時皆不約而同地強調：「英語學習是一個終身的旅程。」 圖／李清宇 攝影（合成照片）

值得一提的是，上臺分享的學習楷模剛好都是Z世代族群。對他們而言，近乎與其「同齡」的全民英檢不僅是英語能力的評量工具，它更像是一路陪伴成長、督促他們終身學習英文的好朋友。

全民英檢是輔助與賦能的「工具」

「全民英檢不僅是LTTC最成功的能力測驗，甚至已成為LTTC的代名詞。」語測中心執行長李欣穎難掩對全民英檢的驕傲之情，但她更希望，國人把全民英檢視為一項工具，而非令人倍感壓力與焦慮的「考試」。

她指出，傳統上，將教學、學習與評量視為三角關係，但LTTC將其在地化，轉換為「圓形」，即評量結果回饋至教學現場，進而協助學習者提升能力的良性循環，而非僅作為篩選工具，「正如今日學習楷模們的分享，學習不應是被動的應試準備，而是主動的自我挑戰。」

執行長李欣穎強調，全民英檢是學習的「輔助工具」，而非學習的「最終目的」，如同LTTC運用AI發展的「GEPT聽診室」與「全民英檢i學網」，其價值在於協助學習與提升能力。圖為LTTC執行長（左一）、副執行長吳若蕙（右一）與英、美、加語言測驗專家學者合照。 圖／李清宇 攝影

「全民」英檢，隱藏惠及全民的社會責任

「對於擁有74年歷史的語測中心而言，正值青壯之年的全民英檢是我們的榮耀！」李欣穎表示，LTTC長年致力於推廣終身學習概念，服務各年齡層的學習者，同時消除考試過程中可能存在的各種偏見與不公，「為此，我們期許全民英檢及其周邊學習資源能惠及全民、回饋社會，真正實踐命名為『全民』的深意。」

全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history