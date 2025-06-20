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監察院通過糾正霸凌案 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，監察院20日公布調查指出，勞動部及所屬機關職場霸凌預防與處理機制均有重大闕漏，另查出就安基金運用管理不當，決議糾正勞動部與北分署。對此，勞動部逐一做出回應，並表示謝宜容違反政府採購法相關案件，已進入司法程序，如司法機關有需要，勞動部將全力配合。

有關謝宜容職場霸凌案，監察委員表示，勞動部、勞發署與北分署在事件發生前，未依「職場霸凌防治與處理建議作為」與「標準作業流程」建立內部規範，致使北分署員工遭遇霸凌時缺乏申訴管道與明確程序，處於無所依循的困境。事件發生後，雖組成調查小組，但報告未詳實釐清事實，甚至使用「目的良善」等語，引發社會反感與基層不滿，處理明顯失當。

監察委員也指出，就安基金預算執行長期未與一般公務預算劃分清楚，核銷與支用管理機制不完備，部分支出項目與基金設置目的關聯性極低。例如謝宜容任分署長期間，以基金採購三節禮盒，設計與印刷費用高達92萬元，占總額逾五成，分送對象集中於特定人士，另還動用基金裝設辦公室燈具，嚴重背離公益用途。

針對監察院就勞動部勞動力發展署北分署霸凌案發布糾正文，勞動部回應，有關北分署職場霸凌案，鑑於首次調查報告中「目的良善」用語引發外界高度爭議，勞動部已於2024年11月25日重新啟動調查程序，並於同年12月11日公布調查結果。

勞動部表示，調查確認：第一，時任北分署長謝宜容管理模式確有不當；第二，輕生職員確實遭受職場霸凌；第三，職員輕生與其工作遭遇具有關聯性。案發後，勞動部同步檢討相關機制，依據人事行政總處「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，全面健全申訴管道、通報機制與職業安全衛生小組調查功能。

關於就業安定基金使用規範改善，勞動部指出，2025年1月3日已完成就業安定基金運用檢討，並提出完整改善報告。改善措施涵蓋用途面、管理面及資訊公開三大面向，具體包括：合理編列公務預算、明確律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用標準、強化審議機制、強化內部管控機制並引入外部稽核、增加資訊公開透明度。

勞動部表示，該報告亦於同日函送立法院。目前持續依此健全就業安定基金管理制度，合理劃分就業安定基金與公務預算使用範圍。各業務計畫應確實依據業務性質及宣導對象，評估預期效益，核實編列廣宣預算。同時明定禁止採購年節禮品，並建立宣導品採購及贈發管理規範。

另外，有關謝宜容涉違反政府採購法相關案件，目前已進入司法程序，勞動部予以尊重。如司法機關有需要，勞動部將全力配合。

霸凌 職場 勞動部

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