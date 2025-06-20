「不是每個超人都有披風」賴清德：打造消防訓練中心成災防重要基地

內政部消防署今天在位於竹山的消防訓練中心舉辦30周年慶，賴清德總統親臨主持第二期工程竣工啟用儀式，「不是每個超人都有披風」，他致詞時感謝消防人員在第一線守崗位、保護人民生命財產安全，政府將持續補強人力、升級裝備與設施，打造更有韌性的消防體系，並向所有「火線英雄」致上最高敬意。

訓練中心第二期工程包括餐廳、教室、宿舍以及消防戰技訓練館，賴清德與內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章等人共同剪綵啟用，現場也展示消防機器人、無人載具等新器材，各縣巿將獲得中央補助購置。

位於竹山的消防署消防訓練中心為亞洲規模最大、全球第三大的消防訓練基地，去年取得國際認證，今年預估訓練量將突破29萬8千人次。賴清德表示，將持續強化中心功能，打造為印太地區災防訓練與技術交流樞紐。

賴清德致詞表示，「不是每個超人都有披風」，感謝全台消防人員在第一線守護人民。消防人員長年在火災、水災與地震等災害現場堅守崗位，是人民安全的守護者。他說，「任何致力讓社會變得更好的人，都是超人、都是英雄。」

他表示，政府已核定24項中程計畫，總經費達285億元，由內政部推動，將補助地方消防單位購置車輛、器材、無人載具等裝備，改善勤務廳舍與安全設施，並導入AI、大數據建構智慧救災系統，強化整體災防韌性。人力部分，中央自2019年起增補3000名消防員，2023年至2028年預計再補充3000人，強化第一線人力資源，穩定地方消防戰力。

典禮也為第二期工程的公共藝術「風調雨順」揭幕，象徵對防災願景的祝福。賴清德強調，政府會與消防體系站在一起，目標是「零死亡、零重傷、減災」，盼每位消防弟兄姊妹出勤平安、任務圓滿。