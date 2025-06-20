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內政部消防署30歲生日 正式啟用亞洲最大消防訓練中心

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
啟用典禮合照。內政部提供
啟用典禮合照。內政部提供

內政部消防署邁入30週年，20日上午於南投竹山舉辦署慶活動，總統賴清德親自到場主持，並為「訓練中心第二期工程」落成啟用揭幕，肯定消防體系三十年來在防災救災上的貢獻。這座訓練中心已成為全球第三大、亞洲最大的消防訓練基地，不僅年訓練人次從創設初期的5萬人天，增至今年預估的30萬人天，也在今年取得國際專業認證，未來將朝印太地區的災防交流平台目標邁進。

內政部長劉世芳表示，消防人員面對災難毫不退縮，是因為有熱情與人道精神支撐，而保障第一線人員的生命安全，是政府最優先的任務。今年政府修法，將「消防人員執勤安全衛生」正式納入《消防法》，建立法制基礎，給予消防同仁更強的保障。

除了法制升級，中央政府也從裝備、人力到科技全面投入改革。劉世芳指出，目前已有24項中程計畫啟動，總經費達285億元，包括消防車汰換、廳舍整建、導入AI職安管理、提升協力救災能量等。自108年以來已補足3,000名人力，並計劃在117年前再增3,000人；另自109年至115年將更新236輛消防車，持續強化前線戰力。

在科技救災方面，內政部全額補助各縣市配備88組無人機與88台救災機器人，提升災情即時掌握與救援效率，同時降低第一線風險，打造智慧救災的新格局。

劉世芳強調，未來消防署將持續以「法制、科技、人力、訓練」四大升級為核心，強化全國災防韌性，與全民一同打造更安全、更堅韌的台灣。

南投竹山「訓練中心第二期工程」落成啟用。內政部提供
南投竹山「訓練中心第二期工程」落成啟用。內政部提供
內政部長劉世芳強調，消防署將持續與全民一同打造更安全、更堅韌的台灣。內政部提供
內政部長劉世芳強調，消防署將持續與全民一同打造更安全、更堅韌的台灣。內政部提供

無人機 劉世芳 內政部

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