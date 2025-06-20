林佳龍出席英王華誕慶祝晚會 感謝英國持續挺台

英國在台辦事處昨天舉行「英國國王查爾斯三世華誕慶祝晚會」，外交部長林佳龍致詞感謝英國政府持續公開發聲支持台灣國際參與及台海和平穩定的重要性，並透過具體行動捍衛台灣海峽的自由航行權，包括18日派遣軍艦史佩號通過台海。

外交部今天透過新聞稿表示，林佳龍昨晚致詞指出，英國是台灣在歐洲第2大投資來源國及第3大投資目的地國，期待台英儘速針對投資、數位貿易、能源與淨零排放等關鍵領域簽署協議，並深化在半導體、離岸風電及航太產業等合作。

林佳龍盼英國公開支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣對印太地區的繁榮發展做出積極貢獻。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞表示，台英共享自由民主價值，雙邊關係近年蓬勃發展，台英除了是密切經貿夥伴外，也致力維護區域和平與穩定；今年抵任後深深感受台灣的人情味，期待任內進一步深化台英經貿、科技與文化等各領域的合作，共創彼此繁榮發展。

外交部表示，晚會賓客包括國家安全會議秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、行政院政務委員楊珍妮、國家發展委員會主任委員劉鏡清、駐台使節與政商學媒等各界代表逾300人出席，場面隆重，彰顯台英雙邊友好情誼。