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繳付大陸喪失原籍證明期限將至！移民署警告別不理：將註銷台戶籍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣內政部移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署外觀照。記者翁至成／翻攝

移民署4月起發出逾1.2萬封通知書，要求陸配跟陸配子女，3個月內補繳在大陸的喪失原籍證明，補繳期限依通知書寄送時間不同，多落在6月底。移民署指出，目前已有逾5000人繳附喪失原籍證明，已同意逾800人以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」，呼籲被通知民眾盡速補繳，有困難也可反應，否則將面臨註銷在台戶籍處分。

移民署指出，近期各直轄市、縣（市）服務站湧入許多補繳喪失原籍證明的民眾，有不少人反映，已配合兩岸條例規定返回大陸辦理相關證明，但因為要等海基會收到公證書副本，才能完成驗證手續，擔心恐逾期尋求協助。

移民署說，自6月至今，半月內已有約2000人完成繳附喪失原籍證明，累計已超過5000人，預期將持續成長，落實兩岸單一身分制度；以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」，已審核同意超過800人；申請專案協助與輔導，目前審查中約250件。

移民署說，官方網站有「喪失原籍註記查詢」功能，若接到該署通知，且確實未曾繳附喪失原籍證明，請把握時間盡快辦理。

移民署說，只要配合落實法律要求，針對民眾所遭遇的任何困難或窒礙難行之處，都會提供必要協助，如果因為比較晚才辦理，而來不及完成公證書驗證等流程，也不需擔心，請趕快寫信或致電反映（服務信箱：NIA2025@immigration.gov.tw；專線電話：02-23889393分機5042至5048及5660）。

移民署強調，若確實已接到通知卻仍置之不理，經查證屬實者，將依兩岸條例規定作成註銷在台戶籍處分，民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，否則將得不償失。

陸配 移民署 兩岸條例

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