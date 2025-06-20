以色列代表處協助國人撤離 林佳龍：是我們共同的責任

外交部長林佳龍於20日於社群媒體分享駐以色列代表處協助國人撤離影片，林佳龍表示，在駐處同仁協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口。「這份守護是我們共同的責任」，林佳龍並由衷感謝駐以色列代表處的同仁以及每位提供協助的外交人員，盡最大努力保障每一位台灣人的安全。林佳龍也呼籲，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖國人對外交部門的信任，或損害我們和國際夥伴辛苦建立的友誼。

林佳龍表示，稍早收到駐以色列代表李雅萍傳來的影片，畫面中是駐處同仁協助國人撤離途中，大家在路邊暫時躲避的身影，令人十分揪心。所幸，在駐處同仁協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口。

林佳龍由衷感謝駐以色列代表處的同仁，他表示，在情勢瞬息萬變、充滿風險的當下，仍堅守崗位，與當地國人緊密聯繫、即時提供協助，圓滿完成數次撤離任務。同時，林佳龍也感謝兼轄伊朗的駐杜拜辦事處、德黑蘭台貿中心，全力投入伊朗境內國人的協助和聯繫工作，盡最大努力保障每一位台灣人的安全。

中東局勢仍未緩解，林佳龍提醒國人，暫勿前往以色列、伊朗等地從事非必要商旅活動；也請在當地的國人務必提高警覺，並持續與台灣的駐外館處保持聯繫。

林佳龍感謝每一位堅守崗位、守護國人安全的外交同仁，「真的辛苦了」。林佳龍也提到，「外交工作的推進與維持，國人的安全與權益，我們始終放在心上」，他並希望社會各界珍惜這份努力，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖國人對外交部門的信任，或損害台灣和國際夥伴辛苦建立的友誼。

「這份守護是我們共同的責任」，林佳龍強調，最後他也為堅守第一線的外交同仁加油。