蒸氣熱過界／難擋井底高溫蒸氣 井噴致山林枯黑 國家公園首例地熱災損

2024年底，馬槽地熱探勘井啟動產能測試，雖然測出井底溫度高達245度，是全台最高，對地熱發展是正面訊號，但在蒸氣噴發過程，也因為井底壓力超過預期，無法立即停止測試，產能測試的高溫煙霧連噴三個月，宛如死神鎌刀劃過周遭山頭，大面積植被焦枯。陽明山國家公園管理處初步植物調查後發現，受影響範圍估達三公頃，特別是蕨類與低矮灌叢，多數已明顯死亡。

聯合報專題-地熱與它的產地，前兩則分別探討在台灣發展地熱新技術，以及大屯火山硫氣威脅中山樓，是否能靠地熱解決之外，第三則「蒸氣熱過界」，則是聚焦馬槽與金崙，分別代表兩種地熱開發路徑，一個是官方學術性質探勘，但卻在產能測試時候燒乾周圍樹林，敲響生態警訊。另一則是能源前進原鄉，碰上搶水、迴避諮商同意權等種種衝突，兩者都面臨當前制度無法完整回應開發、回饋與治理的複雜交集。

「那個樹枝都焦黑了，沒有新葉，看起來是死了。」陽明山國家公園管理處科長高千雯指出，現場枯損情況集中在靠近馬槽一號探勘井口的區域，部分喬木也出現乾裂與葉片脫落。高千雯坦言，現場這種類似「火災干擾」的植物調查在國家公園的確少見，陽管處處理山林火災雖然不是第一次，但的確是因為地熱而造成的首例。

大屯火山地熱蘊藏量超過500MW是台灣之最，但現有的國家公園法，明定禁止地熱電廠開發，經濟部地礦中心從2022年開始，啟動具有學術性質的馬槽一號探勘井，並由豐宇綠能執行，學界評估，此井具備乾蒸氣條件，代表未來的發電效率更高，光這口井就具有1MW的發電量潛能。

但在測試期間，因地層壓力難以掌握，3月底首次嘗試灌漿封井即發生井噴，蒸氣與水泥漿，波及鄰近民宅與樹林，頓時成為水泥灰山頭，與森林綠呈現強烈對比。

地礦中心科長陳棋炫表示：「產能測試有分長短期，七天到一個月都是正常，而且測試一開始就不能停。這次會長達三個月，是因為地底下的條件壓力超乎預期，導致煙霧範圍跟時間也超出預期。」陳棋炫強調，截至五月中，確定已完成地底980米最高溫高壓的套管，現場確定不會再噴發高達數層樓的蒸氣，但由於上層井管間的空隙仍未完全處理，現場持續逸氣，後續仍需仰賴特殊的泥漿工法持續復原。

陳棋炫承諾，將盡速完成井體跟場地復原，填平之後地表不會再有任何設施，也會積極處理生態復原。但這次對馬槽植物群的傷害，陽管處也將跟地礦中心求償撫育費用。

陽管處後續啟動長期監測計畫，涵蓋植被復原、水資源與動物族群變化。陽管處副處長黃秀萍表示：「這是第一次碰到這種情況，我們也需要回頭檢視整個制度，萬一再有噴發，開發單位能不能及時因應？」

在核電除役、火力發電滿載同時，地熱能否規模化，大屯火山是重中之重，但當生態保育、淨零、綠能等多重目標同時疊合在此，加上能源署積極推動修法，地熱專法會是大屯山解令的金鑰嗎？陽管處副處長黃秀萍回應，未來可思考像日本、菲律賓、肯亞等國家，針對開發地區做分級，如果是比較敏感地區，就限制開發，如果是緩衝區，可能允許開發，但仍須設好邊界，黃秀萍坦言，未來的地熱相關審查應該會更嚴謹。

遠在台灣東南端，台東縣金崙村則面臨另一種地熱開發考驗。金崙擁有48MW的地熱潛能，高居全台第三，而且根據原民會2024年統計，全國88處地熱潛能區，有59處集中於原鄉部落，占比達到67％，地熱正走入原鄉，也是台灣能轉是否公正轉型的新關鍵。

全陽地熱電廠於2022年11月啟用商轉，裝置容量約0.5MW，今年初開始興建第二期機組，預計2025年併網時，全廠容量可達1MW。截至2025年夏季，成功商轉，之外目前包含久立、環台等多家業者皆已進行探勘或開發，後面更有十多家，大多屬於「1公頃、1MW免環評模式」，正排隊進入排灣、魯凱與阿美族共居的金崙溪流域。

國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授林嘉男批評，地熱在原鄉甚至是全國依然缺乏上位規劃，等於讓富有地熱資源的原鄉，一個接一個的被業者敲門闖關，他認為，公共事業如果全數交由給民間業者，並不是件好事，也會漏掉地熱對產業的附加效益，也忽略在地的區域電網安全。

目前位於金崙溪流域的地熱開發，大多皆採租用私有地，因為原民會在2017年2月公布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，明訂「原住民族傳統領域」和「部落範圍土地」，只限於公有土地。如此一來，只要地熱電廠選址在部落私有土地，開發就不需經過諮商同意。金崙村長陳志偉不滿指出「這塊土地養育的是大家，地底下的資源是公共的，你不能變成你自己私有的東西啊。」陳志偉強調，許多業者都踩在0.99公頃、0.99MW邊界，避免環評又無需諮商，但鑽井探勘時，受影響的不只地面的土地，噪音、汙染、溫泉水變少等種種可能的風險，卻是全村共同承擔。因此他主張，無論公有、私有土地，都應嚴格落實部落諮商同意權。

加上現行《原住民族基本法》，探勘期間回饋機制並無明文規定。各家業者目前自訂模式提供社區回饋金，大多投入在豐年祭等節慶，每年十萬元至數十萬元不等，分配方式則視地方協商而定。久立負責人陳志鴻表示，幾家廠商加總回饋約四、五十萬元，並強調廠商來此開發除了目標共存共榮之外，也希望可長可久，陳志鴻說，說明會沒少開過，也有派人員駐守在當地解決居民需求。

但這樣的回饋機制也不是沒有疑慮，環台地熱總經理李韋德表示，地方的意見領袖、頭人可能都會隨著選舉制度而改變，缺乏穩定性，他希望回饋金制度能夠更透明、可複製以及受到合理管控的。原民會經濟發展處長王瑞盈回應，因為每個開發商的規模跟地熱能量體不同，要訂定同樣標準不容易，原民會五月已定了諮商指引，希望雙方能針對交通、長照、或者是獎助學金多溝通，王瑞盈表示，如果原民朋友對廠商不熟，也可找原民會當第三方平台，他鼓勵雙方多談幾次，界定清楚回饋金的方式。

為回應多家廠商陸續進駐，村內與周邊部落於2025年中組成「金崙溪流域聯盟」，集體討論監督機制、回饋金制度，甚至股權參與可能。「我們不想只是坐車的人，而是要成為開車的人。」金崙村長陳志偉說。面對先前金崙溪曾水位下降9.5公尺的疑慮，他要求增設監測井與水位觀測。他也透露，全台有關地熱的部落，正站在能源轉型的風口上，金崙該怎麼做的確是花東前哨站。

馬槽與金崙兩案反映出台灣地熱開發的兩種模式：一為國家主導的技術探勘，在國家公園內啟動測試，但事前缺乏完善監測與補償機制。另一則是原鄉土地的市場式推進，居民與業者都在制度空窗下摸索共識，但也面臨標準不一、角色模糊的困境。