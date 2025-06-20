德國出「謠言終結者」動畫短片 台灣「假新聞清潔劑」案例入列

德國聯邦政治教育中心近日推出系列動畫短影片「謠言終結者」，以台灣公民團體「假新聞清潔劑」、事實查核聊天機器人Cofacts為例，向德國民眾介紹東亞社會如何因應數位時代假訊息、詐騙與仇恨言論擴散挑戰。

德國聯邦政治教育中心（bpb）指出，台灣的假訊息防治策略並不依賴政府審查與封鎖，而是透過公民行動，在數位時代從公民社會建立起對詐騙與虛假訊息的免疫力。透過東亞地區真實案例，引發德國社會對媒體識讀的再思考。

聚焦台灣的動畫短影片中，幾位身穿粉紅背心的志工走入登山步道與傳統市場，手持問題板與民眾互動：「茄子不能和香菇一起吃，已有17人死亡。」、「您知道這個說法是真是假嗎？」謠言多半來自長輩群組與社群平台，志工藉此引導民眾辨識不實訊息。

這群志工來自台灣公民團體「假新聞清潔劑」，目前有約160名來自各行各業的成員。影片指出，這類街頭行動雖然無法取代系統性教育，但能透過面對面直接溝通的方式，協助民眾、特別是高齡者建立對網路訊息的第一層警覺。

另一支動畫則介紹由台灣非政府組織開發的事實查核平台Cofacts。開源系統Cofacts整合人工智慧與用戶協作，當用戶將可疑訊息轉傳至LINE的Cofacts聊天機器人，即可收到自動比對資料庫後的查核回覆。平台目前累積逾5萬筆查核條目，並開放原始碼供大眾使用。

「謠言終結者」系列動畫短影片共8集，由德國聯邦政治教育中心與歌德學院合製，聚焦東亞地區的資訊戰與民主挑戰，除了台灣，也包含香港、日本、南韓案例。每集片長約3分鐘，採漫畫風格呈現，在bpb官網與社群媒體播放。

德國聯邦政治教育中心隸屬內政部，是德國推動政治與公民教育的重要官方機構，製作出版品與影音內容，長年提供課外教育單位與民間免費公民教育資源。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰謀論流行、烏俄戰爭爆發後頻遭假訊息攻擊以來，德國官方對媒體識讀的教育與宣導也不斷提升。透過適合手機播放的動畫短影片與國際案例，進一步讓德國民眾了解媒體識讀重要性。