歐盟駐處漫畫文宣再出擊 台歐海纜同遭破壞引共鳴

駐歐盟代表處繼去年推出幽默反諷中國扭曲聯大2758號決議的漫畫文宣品，今年再度出擊，針對台灣與歐盟都遭受海纜破壞的事件製作諷刺漫畫筆記本。駐歐盟代表李淳表示，歐洲對此新型威脅非常有感，可引發共鳴。

駐歐盟兼駐比利時代表處今年再次與比利時有名的政治漫畫家Lectrr（本名Steven Degryse）合作，以海纜遭破壞為主題，反諷海纜一旦被拉斷，中國的資訊戰也將因網路斷線而施展不開。

李淳告訴中央社，去年借用歐洲人熟悉的尼斯湖水怪典故，諷刺中國硬把台灣框進聯合國大會2758號決議的漫畫文宣，在歐盟圈反應頗佳，尤其筆記本更受到許多歐洲友人愛用，因此決定推出第二波。

他表示，今年1月以來波羅的海國家和台灣分別出現數個海底電纜遭到破壞的事件，這種防範者成本高、破壞者成本低的灰色地帶威脅，恐怕還會層出不窮，是台歐都能感同身受的議題。

同時，這個議題能突顯中國與俄羅斯的合作不只發生在烏克蘭戰場，也發生在新型態的騷擾威脅，加上漫畫呈現歐式幽默，能讓歐洲友人會心一笑、有記憶點，因此再邀比利時名氣響亮且無懼中國的Lectrr為台灣創作。

中央社詢問李淳在國際局勢變動下的台歐關係經營重點，他指出，讓歐盟不只是從價值角度理解台灣議題，還須認知到台灣符合歐盟的利益，關係才會長久，因此要從新局勢下台歐雙贏的切入點著手。

他解釋，歐盟過去緊握以法治為基礎（rule-based）的國際秩序，如今在美國川普因素下漸轉向以實力為基礎（power-based）的新現實，讓歐盟意識到擁有科技與經濟、軍事與安全的實力才能保有國際領導地位，而台灣正擁有「造王者」的實力。

例如，歐盟追求科技自主，要讓歐盟明白台灣在此領域的角色不可或缺，既拉近台歐關係，也能帶動台灣經濟的多元和成長；歐盟欲強化國防產業，台灣也能提供部分零組件，既深化歐盟在台利益，也能擴大台灣企業產能。