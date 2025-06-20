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因應戰時 醫界籲增醫事人員災難應變訓練

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北報導
立法院昨舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，衛福部次長林靜儀表示，台灣位處地震帶、印太局勢不穩，需未雨綢繆。記者林俊良／攝影
立法院昨舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，衛福部次長林靜儀表示，台灣位處地震帶、印太局勢不穩，需未雨綢繆。記者林俊良／攝影

受地緣政治衝突、氣候變遷及傳染病流行等影響，全球醫藥供應鏈正面臨重構壓力。衛福部啟動「韌性國家醫藥整備計畫」，其中增加非外科的醫事人員訓練是重要環節。重症醫學會呼籲，以現行訓練效率，難涵蓋戰時需要，為充足緊急救災人力，醫事人員定期換照條件應納入重大災難訓練學分。

立法院社福衛環委員會昨舉辦「韌性國家醫藥整備計畫」公聽會。衛福部次長林靜儀指出，台灣位處地震帶，極端氣候與印太區域局勢不穩，災難風險難以預測，必須超前部署。

針對醫療現場災難應變力，與會專家、急診醫學會理事長許建清說，學會承接衛福部整備計畫共規畫三個子計畫，包括設備韌性維護，如地下替代醫療空間盤點與規畫；醫療量能整備如災難調度與備援機制，以及人員賦能訓練，如外傷照顧及血液供應等。

重症醫學會理事陽光耀說，借鏡國外戰爭發生時，外科醫在院內執行手術，災難現場得靠非外科系醫事人員，目前全台西醫師約五萬人、護理師約十八萬人，但已接受災難應變訓練者比率偏低，雖已培育逾三百名災難種子教師，仍遠遠不足。建議醫事人員定期換照應納入「重大災難訓練學分」，並由地方政府主動開設課程，提升整體醫療體系即戰力。

在藥品供應面向，學名藥協會理事長陳誼芬提到，雖台廠藥品許可證占比逾八成且重複性高，但原料藥仍大量仰賴進口，呼籲建立「短鏈在地供應模式」，強化原料到成品全鏈條韌性，並提高通過專利三同標準的台廠藥品市占率。

立委林月琴說，政府應建構國產藥品每季使用占比達五成，以及可支撐半年備藥量的常備制度，並鼓勵使用學名藥與生物相似藥；立委陳昭姿也說，藥品非一般商品，應建立常態管理機制。健保署副署長陳亮妤則說，目前已盤點逾八百項特殊藥品，五八四項為食藥署列管必要藥品。

不過，東亞政經塾顧問丁旗源說，整備計畫目前未明確聚焦藥品供應韌性，如抗生素、輸注液、血袋與其他必要藥品在急重症醫療中不可或缺，而國內藥品製造與銷售流程高度監管，與一般商品不同，建議應在總統府層級的健康台灣委員會，正式設立藥品供應穩定小組及早因應。

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