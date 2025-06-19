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台菲互惠免簽正式啟動 深化雙邊經貿、投資交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。報系資料照／記者陳正興攝影
外交部長林佳龍。報系資料照／記者陳正興攝影

菲律賓政府於2025年6月19日公告，自今年7月1日起，持有我國護照者可免簽證入境菲國停留14日。外交部對此表示誠摯歡迎。對此，外交部長林佳龍透過社群平台表示，菲律賓駐台馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）正式宣布，自 2025 年 7 月 1 日起，持台灣護照的國人赴菲律賓，可享有 14 天免簽證待遇，雙向互惠免簽證正式啟動，「是台菲情誼的重要突破與里程碑」。

外交部指出，提升國人赴海外商旅便利，以及促進我國與友好國家的互動交流，是外交部及我國駐外館處的重點工作。外交部長林佳龍已於今年6月13日出席菲律賓國慶酒會時，代表我國政府宣布再度延長菲國民眾免簽一年。菲國現以互惠原則，開放我國人免簽入境，將有助深化台菲兩國在經貿、投資及觀光等領域的交流合作。

林佳龍指出，13 日他出席菲律賓國慶酒會時，已代表我國政府宣布延長菲律賓國籍人士來台免簽一年，當時並誠摯呼籲菲國能以平等、互惠精神，給予台灣民眾免簽待遇。今日，菲律賓政府以具體行動回應台方期盼，展現雙方真摯友誼。

林佳龍感謝菲律賓政府以務實態度推動兩國關係，並相信這項雙向免簽政策將進一步便利台菲民眾往來，也促進雙邊商務、觀光與投資交流，讓兩國情誼更緊密與深厚。

林佳龍強調，雙向免簽是台菲人民長期以來的共同期待，經多年努力如今終於實現，他要特別感謝在幕後辛勤奔走、促成此事的外交部同仁，讓國人真切感受到「總合外交」的成果。林佳龍提到，去年菲律賓來台旅客超過 41 萬 5 千人，為東南亞國家之冠；台灣赴菲旅客也達 20 萬人次，相信免簽政策上路後，數字能再增加。

林佳龍歡迎更多菲國朋友來台深度旅遊，體驗台灣的熱情與人情，也期待台灣民眾能把握免簽契機，「說走就走，用旅行拉近彼此的距離」，在互訪交流中，讓台菲友誼不斷茁壯成長。

菲律賓 林佳龍 免簽

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