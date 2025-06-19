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壟斷中藥辨識人才 藥學系所等團體聯合抗議318解釋令

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部3月18日發布解釋令，讓中藥生藥相關學系者，在學期間修畢35中藥學分，加上1年實務經驗，可擔任中藥商，後續在6月18日宣布放寬，藥學等科系畢業生，可回校修業，取得中藥商資格。中藥示意圖。圖/AI生成
衛福部3月18日發布解釋令，讓中藥生藥相關學系者，在學期間修畢35中藥學分，加上1年實務經驗，可擔任中藥商，後續在6月18日宣布放寬，藥學等科系畢業生，可回校修業，取得中藥商資格。中藥示意圖。圖/AI生成

衛福部3月18日發布解釋令，讓中藥生藥相關學系者，在學期間修畢35中藥學分，加上1年實務經驗，可擔任中藥商，後續在6月18日宣布放寬，藥學等科系畢業生，可回校修業，取得中藥商資格。國內10間大學藥學系、4個藥學相關團體今天發表聯合聲明，抗議衛福部不依法行政，318解釋令實為壟斷中藥材辨識人才。

聲明中指出，已有法界學者投書報社，指出依法行政是法治國家基本要求，新產生中藥商，須依「藥事法」第28條規定辦理，318解釋令以行政命令牴觸藥事法，衛福部「枉法解釋」只會增加紛爭與對立；另有藥界學者投書，認為318解釋令顯有違法之虞，且其他解決方案仍有討論空間。遺憾衛福部6月18日記者會，仍強詞奪理、公然不依法行政。

衛福部指出，318解釋令是為解決民眾飲食文化及保健藥膳等需求。台灣藥學會理事長高純琇說，這是指一般飲食同源的中藥材，民眾在市場就能買到，醫療用中藥，台灣GMP中藥廠已經產業科技化，對中藥材取得、辨識、品管、檢驗、運送及包裝等，均有標準作業，提供高品質中藥材，「怎麼會只有修讀『某科系』才能培養人才？」

高純琇說，大學農、植物相關系所學生，執行中藥材源頭取得、辨識能力已綽綽有餘，若限縮特定科系，形同壟斷中藥材辨識人才培養管道，「發展中藥產業需要更多有能力者加入，不就是衛福部的主張？」何況藥師國考命題大綱，中藥考題遍布所有考科，並非衛福部在記者會中所稱，中藥學指出現在「藥物分析與生藥學（含中藥學）」考科。

「不論中藥或西藥吃到身體裡都會產生藥理作用、也需要器官代謝排出，況且不論中藥或西藥都須注重品質安全。」高純琇表示，藥學系經嚴謹學理訓練，怎會比「某系」不如，藥學界聯合呼籲，在與各界充分討論出合理方案前，衛福部應暫緩執行318解釋令，並就中藥材與從業人員分別提出具前瞻性、策略性藥事法修法。

高純琇表示，衛福部應提出中藥材使用現況或市場分析，徹底了解保健藥膳購用通路改變，實質評估中藥商減少對民眾的影響。中藥材依風險分級管理，並朝科學化管理推進，參考國內農產品、食品管理，建立可溯源、明確規格標準、民眾可直接購得者要有清楚標示等措施，同時建立中藥材與中藥的分級風險管理，與中藥商與專業人員分別管理方式。

連署聲明者包括台灣藥學會理事長高純琇、台灣臨床藥學會理事長張豫立、台灣藥物品質協會理事長張立乾、台灣醫藥品法規學會理事長康照洲、台大藥學專業學院院長林君榮、陽明交大藥科院院長林滿玉、國防醫學院藥學系主任王鴻展、台北醫學大學藥學院院長張偉嶠、中國醫藥大學藥學院院長陳炯東、成功大學藥學系主任周辰熹、嘉南藥理大學藥理學院院長施美份、高雄醫學大學藥學院院長楊世群、大仁科技大學藥健學院院長劉怡旻、慈濟大學藥學系主任劉晉宏。教育部高教司醫學教育會藥學組召集人沈麗娟、委員高雅慧及張訓碩。

衛福部 藥學 中藥

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