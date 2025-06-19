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內政部：前瞻第5期65億 聚焦改善人本環境淨零建築

中央社／ 台北19日電

內政部今天說，前瞻基礎建設中，提升道路品質至今已挹注483億元，補助地方辦理近3000件人行道新闢、路口安全改善工程；前瞻第5期經費為64.99億元，包括延續性案件約400案及新增核定286案，在今年度執行完畢。

內政部部務會報今天安排國土管理署報告「前瞻基礎建設計畫第5期特別預算報告」草案。內政部次長吳堂安舉行會後記者會轉述，內政部長劉世芳表示，由於前瞻第5期特別預算多屬連續性計畫，對地方建設相當重要，日前立法院三讀通過，可具體回應民眾期待。

劉世芳說，內政部前瞻基礎建設項目，包括人本環境改善、道路品質提升、雨污水下水道及防汛、重要防災廳舍耐震補強等工作。另配合淨零排放關鍵戰略政策，新增淨零建築轉型發展項目，朝「2050淨零建築」目標邁進。

吳堂安表示，提升道路品質計畫，是為強化行人安全及國內通行品質，從民國106年開辦至今，挹注補助經費約新台幣483億元，補助地方政府辦理近3000件人行道新闢、路口安全通行改善、道路鋪面品質改善等工程措施。

吳堂安指出，前瞻第5期計畫經費為64.99億元，會繼續補助各縣市推動道路及人本環境改善計畫，包括延續性案件約400案及新增核定286案，並在今年度執行完畢。人本環境改善部分，後續將由永續提升人行安全計畫接續執行，延續以人為本精神，建置安全舒適的通行環境，降低道路事故與傷亡的風險。

吳堂安說，全國水環境改善計畫經費及縣市河川及區域排水整體改善計畫，本期特別預算33.99億元，延續前期案件約99件及新增105件，會在全國繼續辦理雨水下水道、滯洪池、抽水站的新建及更新等工作，讓民眾免於淹水、缺水，維護河川水質及水環境生態永續。

另外，內政部透過新聞稿表示，執行公有危險建築補強重建計畫（106－114年），分別由中央的事業主管機關統籌地方政府需求，編列特別預算補助執行辦理，截至5月底止，核定初評461件、詳評1341件、補強1112件、拆除重建或新建235件，總計3149件，總核定金額計135.48億餘元。

內政部說，針對推動淨零建築轉型發展推動計畫，編列2800萬元經費，將透過法規檢討、說明會等方式進行政策宣導，輔導國內建築發展朝向低碳、節能及再生能源發電，及國家2050淨零碳排目標前進。

淨零 前瞻基礎建設 內政部

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